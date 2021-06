스타벅스커피 코리아(대표 송호섭)가 올해 개점 22주년을 맞아 고객이 직접 선택한 레시피로 만든 음료인 ‘바밀카쿠 프라푸치노’를 이달 29일부터 내달 12일까지 전국 매장에서 선보인다고 최근 밝혔다.

스타벅스 리워드 회원 대상, 출시 기념 별 적립 이벤트‘바밀카쿠 프라푸치노’는 지난 5월 약 2주간 진행했던 대고객 음료 개발 이벤트인 ‘YES or NO 프라푸치노’ 이벤트를 통해 탄생한 음료로 약 50만명의 고객이 참여해 1단계부터 7단계까지 각 단계마다 제시된 2~3개의 보기 중 직접 원하는 레시피를 선택하여 완성되었다.‘바밀카쿠 프라푸치노’는 부드러운 커피와 밀크 티가 조화롭게 어우러지는 맛에 초콜릿 칩 쿠키가 콕콕 씹히는 재미를 더한 음료다. 1단계 커피, 2단계 우유, 3단계 밀크 티, 4단계 바닐라, 5단계 밀크 폼, 6단계 쿠키 토핑, 7단계 카라멜 드리즐 등 고객이 직접 선택한 레시피로 개발된 최초의 음료라는 점에서 의미가 깊다.바밀카쿠란 음료의 재료인 바닐라, 밀크 티, 카라멜, 쿠키의 첫 글자를 딴 단어로 음료 네이밍 공모를 통해 선정되었다. 재료의 조화와 일정한 맛을 고려해 톨 사이즈 단일 사이즈로만 운영되며, 매장마다 정해진 재고 상황에 맞게 매일 한정수량으로 판매된다.스타벅스는 이번 ‘바밀카쿠 프라푸치노’ 출시를 기념해 7월 3일까지 스타벅스 리워드 전 회원을 대상으로 추가 별 적립 이벤트를 진행한다.회원 계정에 등록된 스타벅스 카드를 이용하여 사이렌 오더로 ‘바밀카쿠 프라푸치노’를 주문 시, 품목당 별 3개를 추가로 증정한다.음료 레시피 개발에 참여한 고객에게 감사의 의미를 담아 ‘YES or NO 프라푸치노’ 이벤트의 1~7단계 혹은 네이밍 공모에 1회 이상 참여했던 스타벅스 리워드 회원이 본인 계정에 등록된 스타벅스 카드로 ‘바밀카쿠 프라푸치노’를 구매 시 계정당 별 3개를 증정한다.스타벅스 데이터 인텔리전스팀 장석현 팀장은 “올해 개점 22주년을 맞아 고객들에게 특별한 즐거움을 선사하고자 기획한 이벤트를 통해 고객이 직접 개발한 단 하나뿐인 의미 있는 프라푸치노가 탄생했다”며 “바밀카쿠 프라푸치노’와 함께 시원한 여름을 보내길 바란다”고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com