CJ올리브네트웍스(대표이사 차인혁)의 통합 멤버십 ‘CJ ONE’이 캠핑 시즌을 맞아 캠핑카를 경품으로 증정하는 파격적인 CJ TOWN 이벤트를 연다고 22일 밝혔다.내달 12일까지 진행하는 ‘캠핑카 타고 떠나요! CJ TOWN!’ 이벤트는 앱 내 이벤트 페이지에서 주사위를 던져 CJ 브랜드로 이뤄진 CJ TOWN 맵을 일주하며 경품에 응모하는 게임 방식이다.CJ ONE 회원이면 누구나 참여할 수 있으며 이벤트 기간 CJ ONE 브랜드에서 포인트를 적립하거나 사용하면 일자별로 이용한 브랜드의 수만큼 응모 기회를 제공한다.하루에 한 번 주사위를 던져 도착한 칸의 경품에 응모할 수 있으며 CJ TOWN을 완주하면 캠핑카에 응모할 수 있다.CJ ONE은 여름 캠핑 시즌을 맞아 레이 캠핑카 ‘레비’를 비롯해 코오롱스포츠 오두막 텐트와 코베아 에어팬 등 다양한 캠핑용품을 경품으로 준비했다. 이외에도 올리브영 클린뷰티 키트, CJ온스타일 20% 할인쿠폰, CGV 쿠폰팩, 빕스X노르디스크 보냉백 등 브랜드 혜택도 마련했다.CJ ONE은 앱에서 이벤트를 참여한 회원 전원에게 CJ 브랜드에서 사용할 수 있는 브랜드 쿠폰팩을 증정한다.쿠폰팩은 CGV 영화 2천원 할인, 올리브영 4만원 이상 구매 시 3천원 할인, 제일제당 더마켓 45% 할인, CJ ENM 온스타일 7% 할인, 푸드빌 빕스, 계절밥상 50% 할인 등 11개 브랜드 할인 쿠폰으로 구성했다.CJ올리브네트웍스 CJ ONE 관계자는 “CJ 전 브랜드를 경험할 수 있는 CJ TOWN 이벤트를 적극 알리고 2700만 회원에게 더 많은 혜택을 제공하고자 역대급 ‘캠핑카’ 경품을 마련했다”며 “고객의 일상 속에서 함께하는 라이프스타일 멤버십 서비스가 될 수 있도록 고객 친화적인 이벤트를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com