◆…맥도날드는 전국 316개 매장으로 배달앱 '쿠팡 이츠'를 확대 도입 한다. 사진=맥도날드 제공





한국맥도날드가 전국 316개 매장에서 배달 어플리케이션 '쿠팡 이츠'를 도입하며 고객 편의 강화에 나선다고 6일 밝혔다.맥도날드는 비대면 채널 및 배달 서비스에 대한 고객들의 증가하는 니즈를 충족시키고자 자체 배달 서비스인 맥딜리버리와 함께 배달의민족, 요기요에 이어 쿠팡 이츠까지 배달 서비스 채널을 확대한다. 일부 매장에서 선 운영 중이며 6일부터 전국 316개 매장에서 쿠팡 이츠 운영을 시작한다. 맥도날드는 서비스 매장을 점차 확대해 나갈 예정이다.맥도날드는 쿠팡 이츠 입점을 기념해 이달 17일부터 23일까지 할인 프로모션을 진행한다. 오후 2시에서 밤 11시 사이 쿠팡 이츠를 통해 1만5000원 이상 주문 시 5000원 파격 할인 혜택을 제공할 계획이다.맥도날드는 지난 3월 사회적 책임 가치 실천 및 지속적인 성장 동력을 위한 'Our New Way' 전략을 발표하며 비대면 플랫폼인 '3Ds(Drive thru, Delivery, Digital)' 강화를 약속한 바 있다. 빠르게 변화하는 시장 환경과 고객 요청에 맞춰 다양하고 편리한 비대면 서비스를 지속 선보인다는 방침이다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com