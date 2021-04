SK㈜ C&C(대표이사 박성하)와 경기도는 29일 경기도 거주 경력 단절 여성을 대상으로 '디지털 드림 아카데미' 교육생을 모집한다고 밝혔다.'디지털 드림 아카데미'는 SK㈜ C&C가 후원하고 경기도·도경제과학진흥원이 운영하는 도내 'IT 인재육성 교육 프로그램'으로 교육비는 무료다. 결혼·출산·육아 등으로 경력 단절된 여성의 IT 교육으로 사회와 기업에서 필요로 하는 인재로 양성하고 교육생들이 취업할 수 있도록 지원하는 프로그램으로 2019년부터 3년째 진행하고 있다.모집 대상자는 경기도 내 경력 단절 여성이다. 나이·학력·경력에 제한 없이 누구나 신청 가능하다. 경기도경제과학진흥원내 이지비즈 사이트 모집 공고를 참고해 다음달 20일까지 관련 서류를 이메일로 접수하면 된다. 서류 합격자 발표는 내달 24일이며 서류 합격자에 한해 면접 후 내달 28일 최종 합격자를 발표한다.아카데미는 6월 7일부터 8주간, 120시간 온라인 교육으로 진행한다. 교육생들은 주 5회, 오전 3시간씩 실시간 영상 강의를 수강하게 된다. 취업에 실질적인 도움을 주는 커리큘럼으로 최신 디지털 마케팅·광고 기획 이론 강의는 물론 네이버, 페이스북, 카카오, 구글 등 국내외 SNS 및 포털 특성에 맞는 다양한 디지털 마케팅·광고 기획 실습을 포함했다. 온라인 교육을 위한 노트북과 헤드셋 등 IT 기기도 무상 대여해준다.교육 수료생에게는 채용 기업 섭외 및 인력 매칭도 지원한다. 인·적성 검사 및 진단 결과 안내·온라인 이력서 코칭 서비스도 이용해볼 수 있다.SK㈜ C&C 한윤재 CPR담당은 “디지털 드림 아카데미는 경력 단절 여성의 디지털 취업 디딤돌 역할을 하자는 취지”라며 “경기도와 힘을 합쳐 경단녀들이 새로운 경력을 쌓아가는 데 도움이 되는 실질적 지원 프로그램으로 만들겠다”고 말했다.경기도경제과학진흥원 정광용 4차산업본부장은 “경기도와 경기도경제과학진흥원은 경력 단절 여성의 IT역량 향상 등 도내 4차산업 전문인력양성을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 전했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com