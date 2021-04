[박동우 교수의 영어 이야기] trunk에는 '나무의 몸통'이라는 뜻도 있어요

trunk는 '옷이나 책을 넣을 수 있는 큰 가방'이라는 의미도 있지만

'나무의 몸통'이라는 의미도 있습니다. '코끼리의 코'라는 의미도 있습니다.

bear는 '곰'이라는 의미도 있지만 '견디다', 그리고 '지니고 있다'는 의미의 동사로도 사용됩니다.

They did not sing or tell stories that day, even though the weather improved; nor the next day, nor the day after. They had begun to feel that danger was not far away on either side. They camped under the stars, and their horses had more to eat than they had; for there was plenty of grass, but there was not much in their bags, even with what they had got from the trolls. One morning they forded a river at a wide shallow place full of the noise of stones and foam. The far bank was steep and slippery. When they got to the top of it, leading their ponies, they saw that the great mountains had marched down very near to them. Already they seemed only a day's easy journey from the feet of the nearest. Dark and drear it looked, though there were patches of sunlight on its brown sides, and behind its shoulders the tips of snowpeaks gleamed.



- J.R.R Tolkien의 ≪The Hobbits≫ 중에서 -



< 해설 >

비록 날씨가 좋아졌지만, 그들은 그날 노래도 하지 않았고 이야기도 하지 않았다. 다음 날도 하지 않았고, 그 다음 날도 하지 않았다. 그들은 어느 쪽에서든 위험이 곧 다가올 것이라는 것을 느끼기 시작했다. 그들은 별 아래에 잠자리를 마련했고, 말들은 그들보다 먹을 것이 더 많았다. 왜냐하면 많은 풀이 있었기 때문이다. 트롤들로부터 그들이 얻은 것을 합쳐봤자 그들의 가방에는 그렇게 많지 않았다. 어느 아침, 그들은 넓지만 얕은, 돌과 거품 소리로 가득 차 있는 강을 건넜다. 멀리 있는 강둑은 가파르고 미끄러웠다. 그들이 그들의 조랑말을 이끌며 강둑의 맨 위에 도달했을 때 그들은 큰 산줄기가 그들 가까이에 펼쳐져 있는 것을 보았다. 이미 그들은 제일 가까운 산 아래에서 시작해 그 산맥에 여유롭게 하루면 도착할 수 있을 것 같았다. 햇빛이 갈색 산비탈 군데군데 비쳤지만 그 산은 어둡고 음침해 보였고, 산마루 너머에서 눈 덮인 봉우리 끝이 희미한 빛을 발했다.여러분들은 bank라고 하면 어떤 의미가 떠오르시나요? 아마도 금융기관을 떠올릴 겁니다. 하지만 본문에서는 강둑이란 의미로 사용되었습니다. 이처럼 발음과 철자가 같지만 상이한 두 개 이상의 의미를 갖는 어휘를 동음(동철)이의어라고 합니다. 영어에 존재하는 다양한 동음(동철)이의어 중에서 trunk는 ‘옷이나 책을 넣을 수 있는 큰 가방’이라는 의미도 있지만 ‘나무의 몸통’이라는 의미도 있습니다. ‘코끼리의 코’라는 의미도 있습니다. bear는 ‘곰’이라는 의미도 있지만 ‘견디다’, 그리고 ‘지니고 있다’는 의미의 동사로도 사용됩니다.‘철수가 빵을 만들었어’와 같은 문장에서 보듯, 한국어의 기본 어순은 주어로 시작합니다. 그런데 어순을 변화시켜 ‘빵을 철수가 만들었어’라고 문장을 만들 수도 있습니다. 영어는 한국어에 비하면 어순 변화에 제약이 많지만, 어순의 변화를 허용하기도 합니다. 본문에서 그 예를 찾아보도록 하겠습니다. 먼저 Dark and drear it looked는 it looked dark and drear라는 문장에서 형용사구인 dark and drear를 맨 앞으로 이동시킨 문장입니다. 이처럼 문장 내 다른 요소들의 어순은 유지시키면서 특정 요소가 문장의 맨 앞으로 이동해 만들어지는 구문을 전치 구문이라고 부릅니다. 본문에는 전치를 통해 만들어진 문장이 하나 더 있습니다. 바로 behind its shoulders the tips of snowpeaks gleamed입니다. 이 문장은 원래 the tips of snowspeaks gleam behind its sholulder라는 문장에서 전치사구 behind its sholulder가 문장의 맨 앞으로 이동해서 만들어졌습니다.그런데 전치 구문과 비슷하기는 하지만 차이점을 보이는 도치 구문이 있습니다. 전치와 도치는 모두 문장의 특정 요소가 문장의 맨 앞으로 이동한다는 공통점이 있습니다. 하지만 도치 구문은 특정 요소가 문장의 앞으로 이동하면서 주어와 동사의 어순도 바뀐다는 점에서 전치 구문과 차이점을 보입니다. More important is the forest industry라는 문장을 보도록 하겠습니다. 이 문장은 원래 The forest industry is more imporant에서 형용사구인 more imporant가 문장의 맨 앞으로 이동한 것입니다. 이때, 주어인 the forest industry와 동사 is의 어순이 함께 바뀌었습니다. In a little red house lived three pigs라는 문장은 원래 Three pigs lived in a little red house라는 문장에서 전치사구인 in a little red house가 문장의 맨 앞으로 이동하면서 주어인 three pigs와 동사인 lived의 어순이 바뀌어 만들어진 문장입니다.