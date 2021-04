[박동우 교수의 영어 이야기] 동시에 일어난 사건을 표현하려면…

우리는 두 사건이 동시에 일어난 경우, "A 하면서 B 했다"라는

표현을 쓰기도 합니다. 그런데 이런 표현은 영어에서도 빈번히

사용됩니다. 그중 하나는 바로 접속사 as를 사용하는 것입니다.

“Ron!” breathed Harry, creeping to the window and pushing it up so they could talk through the bars. “Ron, how did you What the ?”



Harry’s mouth fell open as the full impact of what he was seeing hit him. Ron was leaning out of the back window of an old turquoise car, which was parked in midair. Grinning at Harry from the front seats were Fred and George, Ron’s elder twin brothers. <중략>



“Stop gibbering,” said Ron. “We’ve come to take you home with us.”



“But you can’t magic me out either ”



“We don’t need to,” said Ron, jerking his head toward the front seat and grinning. “You forget who I’ve got with me.”



“Tie that around the bars,” said Fred, throwing the end of a rope to Harry.



“If the Dursleys wake up, I’m dead,” said Harry as he tied the rope tightly around a bar and Fred revved up the car.



-J· K· Rowling 《Harry Potter and the Chamber of Secrets》에서-



< 해설 >

한국방송통신대학 영어영문학과 교수

“론!” 해리는 작은 소리로 속삭이듯 말했다. 창문 쪽으로 살금살금 다가가 창문을 위쪽으로 열어서 철창을 넘어 이야기할 수 있게 됐다. “론, 어떻게… 이게 무슨….”그가 본 것에 대한 놀라움에 충격을 받아 해리의 입은 떡하니 벌어졌다. 론은 공중에 떠 있는 오래된 청록색 차의 뒷좌석 창문으로부터 몸을 내밀었다. 론의 쌍둥이 형인 프레드와 조지가 앞좌석에서 해리를 보고 활짝 웃고 있었다. <중략>“쓸데없는 말 하지마. 너를 우리 집에 데려가려고 왔어.” 론이 말했다.“그렇지만 너도 나를 탈출시키려고 마법을 쓸 수 없잖아.”“우리는 마법을 쓸 필요가 없어. 내가 누구랑 왔는지 잊었구나.” 론은 그의 머리를 앞좌석 쪽으로 홱 돌리고 웃으며 말했다.“철창 주위로 묶어.” 밧줄을 해리에게 던져주며 프레드가 말했다.“만약 더즐리 가족이 잠에서 깨면 난 죽어.” 해리가 밧줄을 철창살에 단단히 묶으면서 말했다. 프레드는 차의 속도를 높였다.우리는 두 사건이 동시에 일어난 경우, “A 하면서 B 했다”라는 표현을 쓰기도 합니다. 그런데 이런 표현은 영어에서도 빈번히 사용됩니다. 그중 하나는 바로 접속사 as를 사용하는 것입니다. 본문의 문장 “If the Dursleys wake up, I’m dead,” said Harry as he tied the rope tightly around a bar and Fred revved up the car에서 두 사건이 동시에 일어납니다. 하나의 사건은 해리가 말을 하는 것이고, 다른 사건은 해리가 철창살에 단단히 밧줄을 묶는 것입니다. 이 둘을 as를 사용해서 밧줄을 묶으면서 말을 했다는 의미를 전달하게 되는 것입니다. 하지만 as가 들어갔다고 해서 반드시 동시 사건으로 해석되는 것은 아니라는 점을 주의하기 바랍니다. 접속사 as는 다양한 기능을 하는데 Harry’s mouth fell open as the full impact of what he was seeing hit him에서의 as는 “~해서”라는 의미를 갖습니다.동시 사건을 나타내는 또 다른 방법은 [동사+ing] 형태를 사용하는 것입니다. 본문의 문장 “Ron!” breathed Harry, creeping to the window and pushing it up을 보도록 하죠. 해리가 작은 소리로 속삭이듯 말한 행위가 있는데, 이 행위와 그가 문 쪽으로 살금살금 걸어간 행위, 그리고 창문을 연 행위가 동시에 일어나고 있음을 알려줍니다. 비슷한 경우가 본문에 또 있습니다. 바로 “We don’t need to,” said Ron, jerking his head toward the front seat and grinning과 “Tie that around the bars,” said Fred, throwing the end of a rope to Harry입니다. 첫 번째 문장에서는 론이 말하는 행위와 그의 머리를 돌리는 행위, 그리고 웃는 행위가 함께 일어나는 것을 표현하고 있습니다. 두 번째 문장에서는 프레드가 말하는 행위와 그가 해리에게 밧줄을 던지는 행위가 동시에 일어나고 있음을 말해주고 있습니다.