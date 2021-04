◆…우아한형제들은 김범준 대표, 송재하 CTO, 해당 학교장 등이 참석한 가운데 IT산업 인재 양성을 위한 업무협약식'을 개최했다. 사진=우아한형제들 제공







배민을 운영하는 우아한형제들(대표 김범준)은 IT 교육에 특화한 7개 고등학교와 'IT산업 인재 양성을 위한 업무협약'을 맺었다고 9일 밝혔다.이번 협약은 IT개발자를 꿈꾸는 고교생들이 현업에서 필요로 하는 개발 역량을 습득할 수 있도록 지원하고, 향후 국내외 IT기업 취업에 도움이 되는 다양한 경험을 제공하는 산학협력의 일환으로 마련됐다.협약에 참여한 고등학교는 선린인터넷고, 미림여자정보과학고, 경남정보고 등 IT교육 특화고 3곳과 소프트웨어마이스터고 4곳(부산, 대구, 광주, 대덕) 등 총 7개교다.양 측은 8일 서울 송파구 우아한형제들 본사에서 김범준 대표, 송재하 CTO, 해당 학교장 등이 참석한 가운데 협약식을 열고 상호 유기적인 협력을 통해 소프트웨어 분야 미래 인재 양성에 적극 노력하기로 했다.먼저 우아한형제들은 이번 협약을 통해 해당 고등학교 재학생 중 선발된 인원을 대상으로 올해 여름방학 기간을 활용한 채용연계형 인턴십을 진행한다. 인턴십 커리큘럼은 우아한형제들 현업 개발자가 실제 진행하는 프로젝트를 반영하여 설계한 교육형 프로그램으로 구성된다.인턴십에서는 사용자에게 보이는 웹 디자인의 작동 구현과 관련한 프론트엔드(Front-End) 분야는 물론, 데이터베이스, 서버 등의 관리 및 최적화를 담당하는 백엔드(Back-End) 개발 지식을 두루 학습할 수 있는 교육을 제공할 계획이다. 또 8주간 진행되는 인턴십을 수료한 학생에게는 우아한형제들에 입사할 수 있는 기회도 주어진다.아울러 해당 학교를 졸업하고 우아한형제들에 입사한 개발자가 직접 진로 고민을 상담해주는 멘토링 프로그램을 운영하여 학생들의 학습 능력 향상과 성장을 도울 예정이다. 이와 함께 모의 면접, IT 기업 설명회 등 실질적인 취업 활동에 도움이 되는 다양한 프로그램도 시행할 방침이다.협약식에 참석한 선린인터넷고 권병옥 교장은 “학생들이 기업에서 바로 일할 수 있는 실무형 개발자로 성장할 수 있는 기회를 얻게 돼 기쁘다”면서 “이번 업무협약이 산학협력의 좋은 사례가 되길 희망한다”고 말했다.우아한형제들 김범준 대표는 “IT 프로그래머로서의 자질을 갖춘 학생들이 프로젝트 실무를 경험하고 배움으로써 현장 맞춤형 개발 역량을 키울 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 우수 개발인력 양성을 꾸준히 지원하여 우리나라 IT 개발자 저변 확대에 기여하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com