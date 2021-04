[박동우 교수의 영어 이야기] 과거보다 먼저 일어난 얘기 할땐 had+p.p 쓰죠

인간의 언어는 꽤 복잡해서, 현재를 기준시점으로 언제 일이 일어났는지만

표현하지는 않습니다. 과거를 기준시점으로 그 전에 일어난 일을 말하기도

합니다. 영어는 이를 had+p.p(past participle)를 사용해 표현합니다.

There were rumours of strange things happening in the world outside; and as Gandalf had not at that time appeared or sent any message for several years, Frodo gathered all the news he could. Elves, who seldom walked in the Shire, could now be seen passing westward through the woods in the evening, passing and not returning; but they were leaving Middle-earth and were no longer concerned with its troubles. There were, however, dwarves on the road in unusual numbers. The ancient East-West Road ran through the Shire to its end at the Grey Havens, and dwarves had always used it on their way to their mines in the Blue Mountains. They were the hobbits’ chief source of news from distant parts - if they wanted any: as a rule dwarves said little and hobbits asked no more. But now Frodo often met strange dwarves of far countries, seeking refuge in the West. They were troubled, and some spoke in whispers of the Enemy and of the Land of Mordor.



That name the hobbits only knew in legends of the dark past, like a shadow in the background of their memories; but it was ominous and disquieting. It seemed that the evil power in Mirkwood had been driven out by the White Council only to reappear in greater strength in the old strongholds of Mordor. The Dark Tower had been rebuilt, it was said.



- J.R.R. Tolkien의 《The Fellowship of the Ring》에서 -



< 해설 >

한국방송통신대학 영어영문학과 교수

바깥세상에서 일어나고 있는 이상한 일에 대한 소문이 있었다. 간달프가 그 당시에는 나타나지도 않았고, 몇 년 동안 아무 메시지도 보내지 않았기에 프로도는 가능한 모든 소식을 모았다. 샤이어에 거의 들어오지 않았던 요정들이 저녁에 숲을 가로질러 서쪽으로 이동하는 모습이 목격되었는데, 요정들이 서쪽으로 가기는 했으나 돌아오지는 않았다. 그들은 가운데땅을 떠나고 있었고, 그곳의 문제에 더 이상 관심을 갖지 않게 되고 있었던 것이었다. 하지만 난쟁이들은 자주 길에 나타났다. 고대의 동쪽과 서쪽을 잇는 길에 샤이어가 있었는데, 그 끝쪽에는 회색 항구가 있었다. 난쟁이들은 청산맥에 있는 그들의 광산에 가기 위해 이 길을 이용했다. 호빗들이 먼 지역에 관한 소식을 듣고 싶은 경우, 주로 난쟁이들에게서 소식을 들었다. 난쟁이들은 거의 말을 하지 않았으며, 호빗들도 더 묻지는 않는 것이 원칙이었다. 그러나 지금 프로도는 서쪽에서 피난처를 찾는, 먼 나라에서 온 이상한 난쟁이들을 자주 만났다. 그들은 불안함을 보였고, 몇몇은 작은 소리로 적과 모르도르 땅에 대해 이야기했다.그들의 기억 이면에 있는 그림자 같은 그 이름을 호빗들은 까마득한 과거의 전설을 통해서만 알고 있었다. 그것은 불길하고 불안감을 높였다. 음침한 숲에 있는 사악한 힘이 백색회의에 의해 쫓겨났는데, 그 결과 모르도르의 오래된 근거지에서 더 큰 세력으로 자리잡게 되었다. 어둠의 탑이 다시 세워졌다는 이야기가 들렸다.인간의 언어는 꽤 복잡해서, 현재를 기준시점으로 언제 일이 일어났는지만 표현하지는 않습니다. 과거를 기준시점으로 그 전에 일어난 일을 말하기도 합니다. 영어는 이를 had+p.p(past participle)를 사용해 표현합니다.본문에 있는 The Dark Tower had been rebuilt, it was said를 가지고 이야기해보죠. It was said가 보여주듯이 어떠한 이야기가 들린 것은 과거의 일입니다. 그런데 이야기가 들린 시점보다 더 이전에 암흑의 탑이 다시 세워졌다는 것을 말하기 위해 이 문장에서는 [had+been(be의 p.p 형태)]이 사용되었습니다. 또한 It seemed that the evil power in Mirkwood had been driven out by the White Council only to reappear in greater strength in the old strongholds of Mordor에서도 마찬가지입니다.[It seemed ~]는 [~처럼 보였다]는 과거의 의미를 갖고 있습니다. 그런데 그 과거를 기준으로 더 이전에 음침의 숲에 있는 사악한 세력이 백색회의에서 추방당한 일이 일어났다는 것을 표현하기 위해 [had+been]을 사용했습니다.