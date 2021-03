◆…스타필드 별마당 도서관은 '제3회 열린 아트 공모전' 대상작을 발표했다. 사진=신세계프라퍼티 제공 스타필드 코엑스몰 별마당 도서관이 개관 4주년을 맞아 개최한 '제3회 열린 아트 공모전'에 130여 개 팀이 응모한 가운데 대상 및 우수작 등 총 8개 작품을 수상작으로 발표했다고 30일 밝혔다.





2017년 개관한 별마당 도서관은 고객과의 예술적 소통, 세대 간 공감대 형성을 위해 국내외 아티스트들과 협업하며 다양한 아트 프로젝트를 끊임없이 진행해왔다. 지난 2019년부터 매년 '열린 아트 공모전'을 개최해 역량 있는 아티스트를 지원하고 고객들에게는 일상 속에서 예술을 경험할 수 있는 기회를 제공하는 등 국내 예술 대중화에 기여하고 있다.





'열린 아트 공모전'은 별마당 도서관 대표 문화예술 프로그램으로 지금까지 380여 개 작품이 응모하는 등 예술과 대중을 잇는 다리 역할을 꾸준히 하고 있다. 특히 코로나19 영향으로 전시, 강연 등이 취소되는 등 예술계가 어려움에 빠진 상황에서 진행된 이번 '열린 아트 공모전'은 어느 때보다 뜨거운 관심을 받았다.





공정한 심사를 위해 미대 교수, 큐레이터 등 예술 분야 인사들이 심사위원으로 참여해 작품의 스토리, 창의성, 적합성, 공감성, 총 4가지 기준으로 심도 있게 평가했다.





그 결과 국내외에서 활동하고 있는 계정권, 최환성 작가의 <Just What is it that makes today's waves so different, so appealing? (도대체 무엇이 오늘날의 변화를 그토록 색다르고 흥미롭게 만드는가)>가 대상을 수상했다.





대상작은 코로나19 여파로 인해 당장 가기 어려워진 세계 명소들을 모아 유토피아로 표현했다. 자수와 그래픽이 조화된 콜라주 기법의 표현력과 관람자가 작품을 보는 것에 그치지 않고 작품에 참여할 수 있는 가상공간을 만든 점 등 참신한 시도가 돋보였다는 평이다.





대상을 수상한 계정권, 최환성 작가에게는 총 1천만 원의 상금과 5천만 원의 제작 지원금이 제공되며 대상작은 5월 말부터 별마당 도서관 중앙 공간에 전시된다.