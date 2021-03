◆…희망SONG 캠페인 1위 수상자 김현아(왼쪽), 계지형씨가 자신들의 1위 수상곡인 'Go Out'을 소개하고 있다. 사진=홈플러스 제공

가수 윤도현이 부른 '대국민 희망SONG'이 전국 홈플러스 매장에서 울려 퍼진다.홈플러스는 SBS미디어넷과 함께 기획·진행한 '희망SONG 캠페인' 1위 수상곡을 가수 윤도현과 프로듀서 유재환의 손길을 거쳐 '대국민 희망SONG'으로 다시 녹음해 전국 홈플러스 매장에서 송출한다고 24일 밝혔다.희망SONG 캠페인은 코로나19 사태로 공연 취소 등 설 자리를 잃은 젊은 뮤지션이 자신의 노래를 알릴 수 있는 발판을 마련하고 침체된 오프라인 유통가에 활력을 불어넣는다는 의미를 담아 기획했다.김현아·계지형씨가 출품한 1위 수상곡 'Go Out'은 1112곡의 출품작 중 전문가 심사위원단과 SBS 미디어넷 음악담당 PD들의 1차 심사를 거쳐 가수 윤도현, 산다라박(2NE1), 싱어송라이터 유재환 등 희망멘토 점수와 국민투표를 합산해 선정한 곡이다. 모두가 밖으로 나가고싶어 하는 시기인 만큼 그런 마음을 담아 코로나19가 종식되면 밖으로 나가서 놀자는 의미를 담았다.최종 1위 음원은 희망 멘토 유재환씨가 편곡하고 윤도현씨가 새롭게 녹음해 완성시켰다. 윤도현이 부른 'Go Out'은 오는 26일부터 전국 홈플러스 매장에서 송출하며 다음달 중순 디지털 싱글 앨범으로도 발매할 예정이다.희망송을 녹음한 윤도현씨는 “코로나19가 장기화되면서 힘들어하는 국민 여러분의 마음을 위로해주는 데에는 음악의 힘이 필요하다고 생각한다”며 “대국민 희망송 'Go Out'이라는 곡 자체가 주는 진정성 때문에 노래를 부르면서도 많은 감동을 받았는데 홈플러스 고객 여러분도 이 곡을 들으면서 많은 희망을 갖길 바란다”고 말했다.편곡에 참여한 유재환씨는 “1위곡 'Go Out'은 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 굉장히 팝스러운 노래인데 실제로 편곡에 있어서도 과반수 이상의 지원자들이 퍼레이드나 카니발 느낌의 곡을 출품했기 때문에 그런 장르의 느낌을 최대한 살려 편곡했다”고 밝혔다.아울러 희망송 1위 수상자인 김현아, 계지형씨가 홈플러스에 맞게 편곡, 개사 후 녹음한 '홈플러스송' 버전도 전국 홈플러스 매장에서 연중 송출된다.새롭게 녹음된 '홈플러스송' 버전은 홈플러스의 슬로건 중 하나인 '가장 현명한 선택'을 중심으로 한 편리한 모바일 쇼핑과 신선함, 최상의 맛을 담아 홈플러스만의 장점을 가사에 담았다.김민수 홈플러스 마케팅전략팀장은 “1200명 가량의 작사, 작곡가들이 희망SONG 캠페인에 참가했을 만큼 코로나19로 국민 여러분뿐만 아니라 젊은 작사가와 작곡가들도 어려운 상황”이라며 “앞으로 '희망SONG 캠페인'에 선정된 노래들이 국민 여러분을 위로해줄 수 있길 바란다”고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com