한국회계기준원(원장 : 김의형)은 지난 16일 '원칙중심 회계: 부딪혀야 빛을 낸다' 요약 영문판(Principle-based Accounting: We must strike flint to start fire)을 발간했다.이 책의 원본은 이화여대 한종수 교수가 지난해 5월 발간한 바 있다.요약 영문판은 원칙중심회계(국제회계기준)를 규칙중심사회(성문법국가)에서 어떻게 이해하고 조화·발전시킬지를 모색하기 위해 다양한 이해관계자를 대상으로 면담·설문조사를 실시하고 해외 사례를 연구한 결과와 연구자의 제안을 담고 있다.회계기준원은 "원칙중심회계 적용 과정에서 국내 이해관계자들이 겪었던 경험 중 IFRS 도입을 고려하거나 도입 초기 단계인 국가에서 관심을 가질 만한 내용을 요약해 발간함으로써 해외 독자들과 공유하고자 한다"고 밝혔다.조세일보 / 이현재 기자 rozzhj@joseilbo.com