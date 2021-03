[배시원 쌤의 신나는 영어여행] arm이 들어가면 armor처럼 무기 관련 표현이 많아요

그래서 arm이 들어간 단어에는 '무기'와 관련된 표현이 참 많은데,

In the late summer of that year, we were living in a house in a village that looked across the river and the plain to the mountains. When troops went by the house and down the road, the dust they raised powdered the leaves of the trees. The plain was covered with crops. There were may orchards of fruit trees, and beyond the plain the mountains were brown and bare. Battles took place in the mountains, and at night we could see the flashes from the artillery. Sometimes in the dark we heard the troops marching under the window. There was much traffic at night. There were many mules on the roads with boxes of ammunition on each side of their pack saddles. There were also gray motor trucks that carried men, and other trucks with loads covered with canvas. There were big guns too that passed during the day, drawn by tractors.



-어니스트 헤밍웨이 <무기여 잘 있거라>



그해 늦은 여름, 우리는 강과 산 쪽으로 난 벌판을 가로질러 보이는 어느 마을에 있는 집에서 살고 있었다. 부대가 그 집을 지나쳐 길 아래쪽으로 내려갈 때, 그들이 일으킨 먼지가 나무의 잎을 뽀얗게 뒤덮었다. 벌판은 농작물로 뒤덮여 있었다. 그곳에는 많은 과수원이 있었고, 벌판 너머 산은 헐벗어 갈색을 띠었다. 산에서는 전투가 벌어졌고, 밤에는 대포에서 나오는 섬광을 볼 수 있었다. 때때로 어두울 때 우리는 부대가 창문 아래쪽에서 행군하는 소리를 들었다. 밤에는 교통량이 많았다. 양 옆구리 쪽에 올려 놓은 짐 싣는 안장마다 탄약 상자를 채운 많은 노새가 도로 위에 있었다. 또한 사람을 실어 나르는 회색의 군용 트럭과 캔버스 천을 씌워 놓은 짐을 실은 다른 트럭도 있었다. 낮에 트럭에 견인돼 지나가는 커다란 대포도 있었다.헤밍웨이의 명작 소설 《무기의 잘 있거라》의 원제는 《A Farewell to Arms》입니다. ‘팔’을 뜻하는 arm이라는 단어에 ‘무기’라는 뜻도 있기 때문이지요. 그래서 arm이 들어간 단어에는 ‘무기’와 관련된 표현이 참 많은데, armor는 ‘갑옷’, armory는 ‘무기고’란 뜻이랍니다. 반대로 disarm은 ‘무장을 해제하다 혹은 군비를 축소하다’는 뜻입니다. armed to (the) teeth라는 재미있는 표현도 있는데, ‘완전 무장한’이란 뜻이랍니다. 그래서 The bank robber was armed to the teeth when he was caught라는 표현은 ‘그 은행 강도는 체포 당시 완전 무장한 상태였다’고 해석할 수 있답니다. 또 다들 아는 것처럼 ‘방탄소년단’ 팬클럽 이름은 ‘아미(Army)’인데, army는 ‘군대’ 혹은 ‘육군’이란 뜻을 가진 단어라 ‘방탄소년단’과 참 잘 어울리는 이름이라 생각합니다.그렇다면 cost arms and legs는 무슨 뜻일까요? 우선 이 표현을 설명하기 전에 give one’s ears와 pay through the nose란 표현을 알아보겠습니다. 각각 귀와 코가 잘릴 정도로 ‘엄청난 대가를 치르다’란 뜻이랍니다. cost arms and legs 역시 ‘팔과 다리’의 값을 치를 정도로 ‘엄청나게 비싸다’는 의미로 사용되는 표현으로, 영화나 미드에서도 자주 만날 수 있답니다.이외에 arm이 들어간 영어 표현은 참 많은데, keep ~ at arm’s lengths는 ‘~와 일정한 거리를 두다, 멀리하다’는 뜻이고, twist one’s arm은 ‘강요하다, 억지로 설득하다, 억지로~을 시키다’는 뜻이며, with open arms는 ‘진심으로 환영하여, 충심으로’라는 뜻이랍니다. be up in arms는 ‘화를 내다, 전투 준비를 갖추다’란 뜻이고, give one’s right arm은 ‘희생을 무릅쓰다, 전력을 다하다’라는 뜻이며, 위에서 말씀드린 것처럼 arm에 ‘무기’란 뜻이 있기 때문에 appeal to arms라고 하면 ‘무력에 호소하다’라고 해석할 수 있습니다.끝으로 arm in arm은 ‘서로 팔짱을 끼고, 제휴하여’란 뜻인데, ‘손에 손잡고’ 아니라 ‘팔에 팔 잡고’ 서로가 하나가 되는 아름다운 세상이 됐으면 좋겠습니다.