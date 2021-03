◆…지난해 10월 진행한 '판교 아트 뮤지엄' 모습. 사진=현대백화점 제공

현대백화점이 한 달간 판교점에 예술 작품을 전시하는 '백화점 속 미술관'을 연다.현대백화점은 오는 12일부터 다음달 11일까지 판교점에서 예술 작품을 전시하는 '판교 아트 뮤지엄'을 연다고 11일 밝혔다. 지난해 2월과 10월에 이어 이번이 세 번째다.판교점은 이번 기간 1층 열린 광장과 10층 토파즈홀에 국내·외 작가 40여 명의 예술 작품 150여 점을 전시하고 판매한다.특히 10층 토파즈홀에서는 일본 설치 미술가 '쿠사마 야요이', 국내 화가 '정현숙' 등 국내외 작가의 작품 80여 점을 선보인다. 쿠사마 야요이의 'Eyes Flying in the sky', 정현숙 작가의 'Before and After' 등이 대표적이다. 1층 열린 광장에는 팝업 전시관을 설치해 '칸디다 회퍼'와 '구본창' 등 국내·외 작가 작품 70여 점을 선보인다.스마트폰으로 작품 설명을 들을 수 있는 '모바일 도슨트 서비스'도 운영한다. 이 서비스는 오는 16일부터 판교 아트 뮤지엄 전용 홈페이지에서 이용 가능하며 작품에 대한 설명과 360도 영상을 제공할 계획이다.현대백화점 관계자는 “코로나19 장기화로 심신이 지친 고객들이 이번 판교 아트 뮤지엄에서 감성을 충전하고 잠깐이라도 위로받는 시간을 갖길 바란다”며 “앞으로도 고객들이 백화점 내에서 손쉽게 문화·예술 체험을 할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com