[배시원 쌤의 신나는 영어여행] long face는 '긴 얼굴' 아닌 '우울한 얼굴'입니다

The long lower hall had not been lighted, and as she came downstairs, a last Trustee stood, on the point of departure, in the open door that led to the porte-cochere. Jerusha caught only a fleeting impression of the man--and the impression consisted entirely of tallness. He was waving his arm towards an automobile waiting in the curved drive. As it sprang into motion and approached, head on for an instant, the glaring headlights threw his shadow sharply against the wall inside. The shadow pictured grotesquely elongated legs and arms that ran along the floor and up the wall of the corridor. It looked, for all the world, like a huge, wavering daddy-long-legs.



-진 웹스터, <키다리 아저씨>-



호주 맥쿼리대 통번역 대학원에서 석사학위를 받았으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고 있다.

아래층 기다란 복도는 아직 전등불을 안 켠 상태였고, 그녀가 계단을 내려갈 때 마지막 관리인 한 명이 문을 열고 밖으로 막 나서고 있었다. 주차장으로 나가는 문이었다. 제루사는 남자가 밖으로 나서는 뒷모습을 살짝 쳐다보았다. 아주 커다란 키가 인상적이었다. 그가 굽은 차도에서 기다리는 자동차한테 손짓했다. 그와 동시에 자동차가 부르릉거리며 다가오다가 그에게 전조등 불빛을 환하게 비춰서 건물 내벽에 또렷한 그림자를 드리웠다. 복도 바닥이랑 벽에 팔과 다리가 길게 늘어난 이상한 그림자였다. 키다리 장님거미가 거대한 모습을 자랑하며 휘적휘적 걸어가는 것처럼 보였다.소설 《키다리 아저씨》의 원제는 《Daddy-long-legs》입니다. 다들 아시는 것처럼 long은 ‘길다’라는 뜻입니다. 하지만 이 단어에 ‘열망하다, 갈망하다’라는 뜻도 있기 때문에 He is longing to see you라고 하면 ‘그는 너를 만나고 싶어 한다’라는 뜻이랍니다. 그리고 힘들고 지친 날, 외국인 친구가 그런 나의 모습을 보고 “Hey, why the long face?”라고 한다면, “이 자식, 네 얼굴이 더 길다”라며 멱살 잡고 싸우시면 안 됩니다. long face라고 하면 ‘우울한 얼굴’이란 뜻이거든요. 또 length는 long의 명사형이라 lengthy 역시 ‘오랜, 긴’이란 뜻이랍니다. 하지만 long이 일상적으로 ‘긴’의 뜻으로 흔히 쓰이는 단어라면, lengthy는 ‘(글·연설이) 쓸데없이 긴’이란 비난의 뜻이 담겨 있기 때문에 구분해서 사용하는 것이 좋습니다. 그래서 lengthy concluding remarks란 표현은 ‘장황한 폐회사’ 정도로 해석할 수 있답니다.반대로 short는 ‘짧다’라는 뜻이기 때문에 a short street는 ‘짧은 거리’라는 뜻입니다. 하지만 ‘성미가 급한, 생각이 짧은’이란 뜻도 있기 때문에 have a short temper라는 표현은 성격이 급하다는 뜻이지요. 심지어 ‘퉁명스러운, 무뚝뚝한’이란 뜻도 있어서 a short answer는 ‘퉁명스러운 대답’이란 뜻이고, ‘부족한, 불충분한’이란 뜻도 있기 때문에 He is short in[of] common sense라는 표현은 ‘그는 상식이 부족하다’라는 해석이 가능합니다. 참고로 류현진 선수가 있는 메이저리그 경기를 보다 보면 shortstop이란 단어를 들을 수 있는데, 야구 용어로 ‘유격수’라고 합니다. 그런데 이 단어는 원래 ‘중간에서 끊어주다’의 뜻을 가지고 있기 때문에, ‘다른 사람에게 음식을 돌리기 전에 (중간에서) 덜다’라는 뜻으로도 사용된답니다.끝으로 It’s a long shot이란 표현은 ‘승산이 없다’는 뜻입니다. 또 not by a long shot이라고 하면, ‘어림도 없다’는 아주 강력한 부정의 의미가 된다는 것도 함께 알아주시면 좋겠습니다. 영어 공부는 아주 길고 긴 싸움입니다. 이 칼럼이 그 여정에 조금이라도 도움이 되는 [키다리 아저씨(Daddy-long-legs)]가 되기를 희망해 봅니다.