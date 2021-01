◆…사진=CJ올리브네트웍스 제공

CJ올리브네트웍스(대표이사 차인혁)의 사회공헌 프로그램 'CJ SW창의캠프'가 교육부가 주최하고 한국과학창의재단이 주관한 제9회 대한민국 교육 기부 대상에서 교육부 장관상을 수상했다고 19일 밝혔다.대한민국 교육 기부 대상은 2012년부터 교육 기부 활성화와 신교육 기부문화 확산에 공헌한 기관과 개인을 발굴해 포상하는 제도다.CJ올리브네트웍스는 교육부 장관상 수상과 함께 '교육 기부 우수기관' 인증도 받아 2021년 1월부터 3년간 기업 및 브랜드 활동에 교육 기부 우수기관 가치와 인증마크를 활용할 수 있다. 'CJ SW창의캠프'는 IT시스템 운영 및 개발, AI, 빅데이터 연구 등 ICT 관련 업무에 종사하는 CJ올리브네트웍스 임직원들의 전문성을 바탕으로 아동·청소년에게 소프트웨어 코딩 교육을 무상으로 제공하는 재능기부형 사회공헌 프로그램이다.2015년부터 서울, 경기권 소외계층 청소년을 대상으로 시작하여 여성, 다문화 청소년, 그리고 IT 교육이 필요한 지방 청소년까지 교육의 범위를 확대해 6년 동안 3000여명의 학생이 ICT 창의인재로 성장할 수 있도록 지원한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.CJ올리브네트웍스는 코로나19로 대면 수업이 어려워짐에 따라 'CJ SW창의캠프' 교육과정을 비대면 방식으로 디지털화했다. CJ·유네스코 소녀교육 캠페인과 연계해 디지털 교육 기회가 부족한 강원도 소재 중학교 4곳의 여중생 100명을 대상으로 'Girls can do IT' 프로그램을 운영해 포스트코로나 시대의 교육 패러다임을 선도했다.더 많은 학생이 온라인 수업에 참여할 수 있도록 웹캠, 레고 등 디지털 기기와 교보재를 제공하였으며 체계적인 교육 커리큘럼으로 임직원과 대학생 봉사단이 함께 15주의 자유 학년제 교육을 마무리했다. 특히 UN에서 정한 SDGs(지속가능발전목표)의 17개 주제를 배우고 IT기술로 일상생활의 문제를 해결해보는 PBL(Project Based Learning) 방식의 커리큘럼을 도입해 교육 효과를 극대화했다. 또한 과학, 미술, 음악과 코딩이 결합한 STEAM 커리큘럼으로 코딩을 처음 접하는 학생들도 쉽고 재미있게 배우며 성취감을 얻을 수 있도록 했다. 이 외에도 디지털 멘토링 교육을 신설해 여중생들에게 맞춤형 ICT 진로 상담을 제공하는 등 언택트 환경에 특화된 디지털 커리큘럼을 무상으로 제공했다.비대면 디지털 커리큘럼을 기획한 이인익 CJ올리브네트웍스 팀장은 “CJ SW창의캠프는 ICT업무에 종사하는 임직원들이 업무 전문성을 바탕으로 소프트웨어 코딩 교육을 제공하는 재능기부형 사회공헌 프로그램”이라며 “앞으로도 IT 교육 사각지대에 거주하는 청소년을 위해 다양한 지역 기관들과 연계하여 교육 기부 활동을 확대해 나가겠다”고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com