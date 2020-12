우리말로 '성탄절'이라고 하는 Christmas는 라틴어 '그리스도(Christus)'와 '모임(Massa)'에서 온 영어 단어로 그리스도의 탄생을 기념하는 모임으로 해석할 수 있습니다.

One dollar and eighty-seven cents. That was all. Every day, when she went to the shops, she spent very little money. She bought the cheapest meat, the cheapest vegetables. And when she was tired, she still walked round and round the shops to find the cheapest food. She saved every cent possible. Della counted the money again. There was no mistake. One dollar and eighty-seven cents. That was all. And the next day was Christmas. She couldn’t do anything about it. She could only sit down and cry. So she sat there, in the poor little room, and she cried. [중략] Della stopped crying and she washed her face. she stood by the window, and looked out at a grey cat on a grey wall in the grey road. Tomorrow was Christmas day, and she had only one dollar and eighty-seven cents to buy Jim a Christmas present. She wanted very much to buy him something really fine, something to show how much she loved him.



오 헨리 《크리스마스 선물》



호주 맥쿼리대 통번역 대학원에서 석사학위를 받았으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고있다.

1.87달러. 그것뿐이었다. 매일 그녀가 가게에 가면 돈은 거의 쓰지 않았다. 제일 싼 고기와 야채만 사갔다. 그녀가 피곤할 때도 가장 값싼 음식을 찾을 때까지 가게를 둘러보았다. 그녀는 잔돈 하나까지 아꼈다. 델라는 돈을 다시 세었다. 정확한 액수였다. 1.87달러. 그것뿐이었다. 그리고 내일은 크리스마스였다. 그녀는 아무것도 할 수 없었다. 그저 앉아서 우는 일밖에. 그래서 그녀는 그 작고 초라한 곳에 앉아서 울었다. [중략] 델라는 우는 것을 멈추고 얼굴을 씻었다. 그녀는 창가 옆에 서서 회색 길에 있는 회색 벽 옆에 있는 한 회색 고양이를 쳐다보았다. 내일이 크리스마스인데 짐을 위해 크리스마스 선물을 살 돈은 고작 1.87달러였다. 그녀는 정말 괜찮은 물건을 그에게 사주고 싶었고 그 물건으로 그녀가 얼마나 그를 사랑하는지 보여주고 싶었다.우리말로 ‘성탄절’이라고 하는 Christmas는 라틴어 ‘그리스도(Christus)’와 ‘모임(Massa)’에서 온 영어 단어로 그리스도의 탄생을 기념하는 모임으로 해석할 수 있습니다. 그리고 X-mas로도 표기하는데, 여기서 X는 알파벳 ‘엑스’가 아니라 그리스도를 뜻하는 그리스어(Χριστ)의 첫 글자를 딴 것이기 때문에 ‘엑스마스’라고 읽는 경우도 있지만 원칙적으로는 ‘크리스마스’라고 읽는 것이 맞습니다.그리고 Yule란 단어 역시 크리스마스를 뜻하기 때문에 Yuletide란 표현은 ‘크리스마스 계절’을 뜻하는 말이랍니다. 또 영국에서는 일반적으로 Christmastide, Christmas time(크리스마스 계절, 12월 24~26일, 또는 12월 24일부터 약 1주일) 등의 표현이 그리고 미국에서는 Christmas Holidays(크리스마스 휴가), Christmas Season(크리스마스 계절)등의 표현을 사용하는 등 크리스마스를 가리키는 말은 참 많답니다. 참고로 ‘크리스마스 기간’은 영어로 보통 at Christmas라고 합니다. on Christmas라고 잘 하지 않는 이유는 크리스마스를 하나의 ‘시점’으로 보기 때문입니다. 하지만 크리스마스 당일은 영어로 on Christmas Day라고 한답니다. 문법 시험에도 나오는 표현이니, 전치사의 느낌을 정확히 이해하고 공부하는 것이 중요합니다.그렇다면 혹시 크리스마스 다음날인 12월 26일을 왜 Boxing Day라고 하는지 아시나요? 원래 과거 영국과 영연방 국가에서는 12월 26일을 휴일로 삼고 하인이나 어려운 사람에게 선물을 한 전통에서 생겨난 표현이라고 합니다. 예전에 친구가 “왜 영국에서는 ‘박싱데이’에 권투가 아니라 축구를 하냐?”고 물어서 엄청 웃은 적이 있었는데, 여기서 boxing은 ‘복싱(권투)’이 아니라, ‘상자(포장)’를 뜻하는 말이랍니다. 오늘날에는 파격적 할인가로 제품을 판매하는 크리스마스 전후의 쇼핑 시즌을 지칭하는 말로 자주 사용된답니다. 11월 마지막 주인 추수감사절 직후의 블랙 프라이데이(Black Friday)와 함께 미국 최대의 할인 행사가 열리는 기간이랍니다.Have yourself a merry little Christmas. 즐겁고 행복한 성탄절 되세요.