[주가지표] 11월 코스피, 외국인 순매수에 사상 최고치

[환율지표] 11월 말 원·달러 환율 6개월째 하락세 지속

[금리지표] 10월 저축·대출금리 전월과 동일

[물가지표] 11월 소비자물가 0.6%↑…두달 연속 0%대

[고용지표] 10월 고용률 60.4%…취업자수 전년비 42만명 줄어

[무역지표] 11월 수출 4.0%↑…반도체 16.4% 증가

[세수지표] 10월 국세수입, 전년비 6.8조 증가…누적은 6.7조↓

한국 경제가 올해 -1% 내외의 역성장을 딛고 내년에는 3%대 안팎으로 반등할 것이라는 관측이 나오고 있다. 코로나19 백신 접종이 가시화되고 반도체 등 수출을 중심으로 경제가 본격적인 회복국면에 접어들 전망이다.경제의 반등은 고무적이지만 기저효과의 영향이 크고 경제 주체별 경기 회복 체감의 양극화를 뜻하는 K자형 회복 흐름을 보일 것이라는 분석도 나온다.국내외 주요 기관들은 우리나라의 내년 경제 성장률을 3% 안팎으로 전망했다. 한국은행 3.0%, 한국개발연구원(KDI) 3.1%, 아시아개발은행(ADB) 3.3%, 경제협력개발기구(OECD) 2.8%를 예상했다.올해 코로나19 충격에 따른 경제 침체로 -1% 내외의 역성장을 보일 것으로 예상되는 가운데 내년에는 뚜렷한 회복 국면을 보인다는 것. 올해 경제 성장률은 한국은행 -1.1%, 한국개발연구원(KDI) -1.1%, 아시아개발은행(ADB) -0.9%, 경제협력개발기구(OECD) -1.1%로 전망했다.강현주 자본시장연구원 거시금융실장은 "기저효과와 백신개발에 따른 소비심리 개선으로 민간소비 3.2%, 반도체 등 제조업의 회복세로 설비투자 4.4%, 주택건설 부진이 완화돼 건설투자가 1.2% 늘어날 것"이라며 "수출은 세계경제 회복세에 힘입어 4.8% 증가, 뚜렷한 회복세를 나타낼 전망"이라고 말했다.김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 "2021년은 올해의 대혼돈에서 벗어나는 이탈점"이라며 "코로나19가 2021년 내내 장기화될 지라도 2020년보다는 나을 수 밖에 없다"고 전망했다. 바이든 정부 출범에 따른 세계경제 질서가 재편, 백신전쟁이 미칠 파장, 한국판 뉴딜사업 등을 내년 우리나라 경제에 미칠 핵심 이슈로 꼽았다.그는 여전히 경제 상황이 코로나 이전 수준으로 돌아가지 않음에도 불구 내년 성장률은 크게 반등하지만 국내 경제 내부로 들어가면 경제 주체별 양극화를 뜻하는 K자형 회복이 될 가능성을 높게 봤다. K자형 회복은 경제 주체별로 경기 침체에서 벗어나는 속도에서 차이가 벌어지는 현상을 의미한다.김 실장은 "고자산가는 회복을 실감하지만 일자리가 불안정한 계층들은 고용 불안전성이 지속되는 등 양극화가 더욱 뚜렷해질 것"이라며 "기업들도 디지털이나 친환경 업종의 기업의 회복속도는 뚜렷하지만 전통기업들은 회복이 미진하거나 어려운 상황이 지속될 것"이라고 말했다.이어 "코로나19가 시작된 1년이 넘어가는 시점에 많은 자영업자들이 폐업으로 연결될 가능성이 높을 것"이라고 진단했다.외국인의 매수세가 유입되며 11월 코스피가 사상 최고치를 경신했다.11월 말 코스피 지수는 2591.34로 전월 말 2267.15 대비 324.19포인트(14.3%) 올랐다. 종가 기준으로 지난달 16일 사상 처음으로 2500선을 돌파한데 이어 25일에는 2600선 마저 넘어섰다.외국인 한달 간 4조9937억원의 주식을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다.11월 말 코스닥 지수는 886.11로 10월 말 792.65 대비 93.46포인트(11.79%) 상승했다.11월 원달러 환율이 하락세를 지속하며 1100원대 초반까지 내려갔다. 지난 5월말 1230원 대까지 치솟았던 원달러 환율은 반년만에 130원 넘게 하락했다.하나은행에 따르면 지난 11월 말 원화의 달러 당 환율은 1107.5원으로 전월 말 대비 27원 내렸다.원·엔 환율은 전월 말 1086.32원 대비 21.57원 하락한 1064.75원으로 집계됐다.원·위안 환율은 전월 말 169.6원 대비 0.96원 내린 168.64원을 기록했다.10월 저축과 대출금리가 전월과 같은 수준을 유지했다.한국은행이 발표한 '2020년 10월중 금융기관 가중평균금리' 자료에 따르면 지난 10월 예금은행의 신규취급액기준 저축성수신금리는 연 0.88%로 전월과 같았다.저축성 수신금리는 지난해 11월 1.62%를 기록한 후 8월 0.81%로 절반 수준으로 떨어졌다. 9월들어 10개월만에 0.07% 반등 후 10월에는 동일한 수준을 유지했다.10월 대출금리도 전월과 동일한 2.66%를 기록했다.한국은행 11월 기준금리는 지난달 26일 금융통화위원회에서 현 수준인 0.5%로 동결하기로 결정했다. 지난 5월 금통위서 0.75%에서 0.5%로 25bp 인하 후 6개월째 현 수준을 유지하고 있다.지난달 소비자물가 상승률이 두달 연속 0%대를 기록했다.통계청이 발표한 소비자물가 동향에 따르면 11월 소비자물가지수는 105.50(2015년=100)로 지난해 동월보다 0.6% 상승했다.소비자물가 상승률은 올 5월 -0.3%를 기록 후 6월 0.0%, 7월 0.3%, 8월 0.7%, 9월 1.0% 상승폭을 확대하다 10월 0.1%로 상승폭을 다시 축소했다.품목별로 보면 상품이 지난해 동월 대비 0.9% 올랐다. 농축산물은 11.1% 상승했다. 농축수산물 가운데 농산물 물가 상승률은 13.2%, 채소류는 7.0%를 각각 기록했다. 축산물은 9.9% 올랐다. 서비스도 0.4% 올랐다. 반면 공업제품은 저유가의 영향으로 지난해보다 0.9% 하락했다.지난달 한국은행이 발표한 10월 생산자물가지수는 102.92로 전월 103.42% 대비 0.5% 하락했다.10월 취업자 수가 코로나19 장기화의 영향으로 6개월만에 최대 감소폭을 나타냈다.통계청에 따르면 10월 취업자 수는 2708만8000명으로 지난해보다 42만1000명 줄었다. 지난 4월(-47만6000명) 이후 반년만의 최대 감소폭을 기록했다.업종별로 보면 숙박·음식점업(-22만7000명), 도·소매업(-18만8000명), 교육서비스업(-10만3000명), 제조업(-9만8000명) 등에서 감소세가 이어졌다. 제조업의 경우 수출 비중이 큰 자동차 트레일러, 금속 가공 등에서 취업자가 줄면서 감소 폭이 전월(-6만8000명)보다 확대됐다.반면 공공행정·국방·사회보장행정(12만3000명), 보건업·사회복지서비스업(10만5000명), 사업시설관리 및 사업지원서비스업(6만2000명) 등에서는 취업자가 늘었다.연령별로 보면 60세 이상은 취업자가 37만5000명 늘었으나 30대(-24만명), 20대(-21만명), 40대(-19만2000명), 50대(-11만4000명)는 모두 감소했다.15세 이상 고용률은 60.4%로 지난해 동월 대비 1.3%포인트 하락했다. 같은 달 기준으로 지난 2012년 10월(60.3%) 이후 최저다.경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 65.9%을 기록했다. 지난해보다 1.4%포인트 하락했다.실업률은 지난해보다 0.7%포인트 상승한 3.7%를 기록했다.11월 수출이 반도체 등 IT 품목의 호조세에 힘입어 2개월만에 증가세로 전환했다.산업통상자원부가 발표한 '2020년 11월 수출입 동향'에 따르면 11월 수출은 458억1000만달러로 전년 같은 달 대비 4.0% 증가했다.수입은 2.1% 증가한 398억8000만달러를 기록했다. 무역수지는 59억3000만 달러 흑자를 기록, 7개월 연속 흑자행진을 이어갔다.조업일수가 0.5일 줄었음에도 총 수출액이 플러스가 된 것은 지난 2018년 3월 이후 32개월 만에 처음이다.반도체, 디스플레이 등 IT 부문의 호조세가 두드러졌다. 15대 주력품목 중 10개 품목이 플러스를 기록했는데 이 중 6개가 IT 관련 품목으로 나타났다. 이 중 반도체(+16.4%)・디스플레이(+21.4%)・무선통신기기(+20.2%)・이차전지(+19.9%)・가전(+20.3%) 등 5개 품목은 두 자릿수대 증가세를 보였다.이밖에 바이오헬스(+78.5%), 선박(+32.6%), 화장품(+25.4%), 농수산식품(+10.5%), 플라스틱제품(+10.2%) 등도 증가했다.반면 석유제품(-50.6%), 석유화학(-8.3%), 일반기계(-7.0%), 섬유(-6.3%) 등은 감소했다.EU(+24.6%), 인도(+10.3%), 미국(+6.8%), 아세안(+6.4%), 중남미(+5.3%), 중국(+1.0%) 등의 지역에서 지난해 동기보다 수출이 늘었다. 독립국가연합(-34.1%), 중동(-21.0%), 일본(-12.0%) 등에서는 줄었다.10월 국세수입이 지난해 동기보다 6조8000억원 늘며 세수 결손액이 전월보다 줄었다. 올 들어 10월까지 국세수입은 전년 같은 기간 대비 6조7000억원 감소한 것으로 집계됐다.기획재정부가 발표한 '월간 재정동향 12월호'에 따르면 10월 한달간 거둬들인 국세수입은 39조1000억원으로 지난해 동기 32조3000억원 대비 6조8000억원 늘었다.10월 한달간 소득세로 10조5000억원의 세금을 거둬들이며 지난해 동기 6조3000억원 보다 4조2000억원 급증했다. 부가가치세(17.4조원→18.3조원), 교통세(1.1조원→1.3조원), 관세(0.7조원→0.9조원), 기타(2.7조원→4조원) 등도 늘었다.법인세는 2조8000억원으로 지난해 동기 3조2000억원 대비 4000억원 줄었다.지난 10월까지 누적 국세수입은 253조8000억원으로 전년 동월 대비 6조7000억원 줄었다. 지난해 기업들의 영업실적 감소로 법인세 세수가 지난해 69조원에서 52조9000억원으로 급감한 영향이 컸다.조세일보 / 태기원 기자 tae@joseilbo.com