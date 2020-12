전반적인 반도체 시장이 달아오르면서 틈새시장용 D램과 NOR(노어) 플래시 메모리 공급이 부족해짐에 따라 가격도 상승하고 있다는 소식이다.대만 타이페이타임스는 틈새시장용 D램과 NOR 플래시 메모리 설계제조업체 징하오(Jinghao Branch)의 법률 회의 과정에서 내년 이들 제품의 공급이 부족해지면서 가격이 더욱 상승할 것을 확인했다고 8일 보도했다.회사 관계자는 “최근 가격을 인상했음에도 불구하고 4분기 수주는 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다”라며 “이미 지난 9월 말부터 파운드리 용량이 부족해지면서 가격도 올렸다”고 말했다.일부 틈새시장용 D램 제품의 현물시장 가격이 인상됨에 따라 장기 계약 고객에 인상되는 제품 가격은 내년 1월부터 인상될 것으로 보인다며 부족한 생산능력이 단기에 해결되지 않는다면 내년 1분기와 2분기에도 가격 인상 가능성을 배제하기 어렵다고 덧붙였다.회의 후 한 참석자는 틈새시장용 D램뿐만 아니라 블루투스 애플리케이션에 사용되는 NOR 플래시 시장 또한 매우 상황이 좋은 것은 물론 가격 또한 긍정적인 관계로 현재와 같은 추세라면 내년에도 추가 인상을 예상했다.범용 반도체 시장이 활황을 보임에 따라 전문(특수) 분야가 이를 따르는 것은 당연한 현상이다. 대부분의 IT 단말기는 스토리지(저장용)와 함께 장착되지만, 용량이나 사양 등에서 요구사항이 다르기 때문이다.특히 틈새시장용 반도체 공급에 문제가 발생한 데는 일부 스토리지 생산업체들이 생산라인을 이미지 센서나 기타 OEM 제품을 생산하기 위해 전환하고 특수목적용 터미널 애플리케이션 수요의 회복과 함께 소비자 단말기를 생산하는 업체들이 재고를 적극적으로 확보하고 있기 때문이다.삼성전자와 SK하이닉스가 저밀도 반도체 생산을 점차 축소하면서 생산량이 감소함에 따라 대만의 윈본드, ESMT, 이트론 등이 특수목적용 D램의 주요 공급자로 부상한 것도 상황을 악화시킨 또 다른 원인이다.모건스탠리 증권의 최근 보고서에 의하면 공급이 부족해지면서 틈새시장용 D램(DDR3 1Gb, 2Gb)의 판매단가가 11월에 비해 10% 이상 상승할 것으로 예상된다. 모건스탠리는 당초 내년 1분기와 2분기 약간 하락 전망을 수정해 분기별 2~5% 상승할 것으로 예측했다.반도체 관련 시장조사회사 트렌드포스도 이달 초 발행한 최신 보고서를 통해 “특수목적용 주류 D램 가격이 수요 증가와 공급업체 감소에 따라 11월 가격이 상승했다”며 “상황이 이전과 확연히 달라지고 있다”고 밝힌 바 있다.조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com