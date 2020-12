◆…김대지 국세청장





지난 1일조세일보, (사)한국세무학회, (사)한국조세정책학회가 공동주최한 '제3회 납세자축제'가 아모리스 강남점 메리츠타워에서 웹(web)축제 형식으로 개최됐다. 이번 행사는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 행사 참가자 수를 50명 이내로 최소화했다.올해로 3회째를 맞은 납세자축제를 축하하기 위해 김대지 국세청장은 축하메시지를 보내 "오늘의 납세자축제가 성실납세의 중요성과 소중한 가치를 우리 사회 전반으로 확산시키는 중요한 계기가 되기를 바란다"고 전했다.제3회 납세자축제를 진심으로 축하드립니다.먼저, 코로나19로 어려운 여건 속에서도 성실하게 세금을 납부해 주시는 납세자분들께 깊이 감사드립니다. 오늘 납세대상을 받으시는 수상자 여러분께도 축하의 말씀을 드립니다.미국 국세청(IRS) 건물의 전면에는 "세금은 문명사회의 대가(Taxes are what we pay for civilized society)"라는 말이 새겨져 있다고 합니다.우리나라도 마찬가지입니다. 국민의 안전을 지키는 것부터 든든한 사회안전망을 구축하는데 이르기까지 국민 여러분께서 납부하시는세금이 우리 사회를 존립케하고 나아가 국민의 삶을 보다 나아지게 만드는 중요한 토대가 됩니다.그렇기에 모든 성실납세자는 마땅히 존경받아야 할 대한민국의 '숨은 영웅'이라고 생각합니다.오늘의 납세자축제가 성실납세의 중요성과 소중한 가치를 우리사회 전반으로 확산시키는 중요한 계기가 되기를 바랍니다.아울러, 그간 납세자와 국세청을 잇는 소통의 가교로서 성실납세 문화 확산에 크게 기여해 오신조세일보 임직원 여러분들께 이 기회를 빌려 감사의 말씀을 전하며, 더욱 발전하시기를 기원합니다.2020. 12. 1국세청장 김대지조세일보 / 이희정 기자 hjlee@joseilbo.com