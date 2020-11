one, another, the other는 사람이나 사물을 설명할 때 사용하는

호주 맥쿼리대 통번역 대학원에서 석사학위를 받았으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고 있다.

어니스트 헤밍웨이 <인디언 캠프>호숫가에 또 다른 작은 보트를 띄웠다. 두 명의 인디언은 서서 기다리고 있었다. 닉과 그의 아버지는 보트의 뒷부분에 탔다. 인디언은 배를 밀었고 그 중 한사람이 노를 젓기 위해 보트에 올라탔는데 조지 삼촌은 부락보트 뒤에 앉았다. 젊은 인디언은 부락보트를 밀어내고 조지 삼촌이 탄 배의 노를 젓기 위해 올라탔다. 두 개의 보트는 어둠 속에서 출발했다. 닉은 아버지 팔에 감싼 채로 누웠다. 물은 차가웠다. 닉은 안갯속에서 그들의 상당히 앞에 다른 보트가 노 젓는 소리를 들었다. 노를 젓고 있는 인디언은 매우 열심히 저었지만 다른 보트는 안갯속 먼 앞쪽에서 계속 움직였다.우리가 ‘엄중한’ ‘단호한’이라고만 외웠던 stern에는 ‘고물(배의 뒷부분)’이란 뜻이 있답니다. 그리고 반대로 ‘활’이라고만 외웠던 bow라는 단어에도 ‘이물(배의 앞머리)’이란 뜻이 있답니다. 많은 학생이 이런 단어들이 독해 지문에서 나오면 엉터리로 해석하는 경우가 많답니다. 늘 그렇듯이 단어를 예문 속에서 익히지 않으면 정말 큰코다칠 수 있답니다. 그리고 본문에는 another와 the other란 표현도 나오는데, 학교 문법 시간에 그리고 영어 시험에서 많은 학생이 헷갈려하는 부분이라 자세히 알아보도록 하겠습니다.우선 one, another, the other는 사람이나 사물을 설명할 때 사용하는 한정사 혹은 대명사로 one은 ‘하나’, another는 ‘또 다른 하나’, the other는 ‘[단수] 다른 하나, 나머지’, the others는 ‘[복수] 나머지 전부’, 그리고 others는 ‘다른 일부’라는 기본적인 의미를 가지고 있습니다.하나씩 자세히 살펴보면 anothe는 ‘또 다른’의 의미로, an + other로 볼 수 있습니다. 하나를 나타내는 an이 붙어 있기 때문에 another 다음에는 셀 수 있는 단수 명사만 나오게 됩니다. 따라서 We sent another request to the company.는 ‘우리는 그 회사에 또 (하나의) 다른 요청을 보냈습니다’라는 뜻이고, Can I ask you another question?은 ‘또 다른 질문을 해도 될까요?’라고 해석할 수 있답니다.반면에 the other는 ‘(그것과) 다른’의 의미로 단수, 복수, 셀 수 있는 명사, 셀 수 없는 명사가 모두 올 수 있습니다. 그리고 대화 속에서 사물을 특정지어 이야기하게 됩니다. 그래서 I made two programs. One is great. The other is not great는 ‘나는 두 개의 프로그램을 만들었다. 하나는 훌륭하다. 나머지 다른 하나는 훌륭하지 못하다’는 뜻이고, There are 10 people working at the company. One is the founder of the company and the other people are employees.는 ‘그 회사에서 일하는 10명의 사람들이 있다. 한 명은 그 회사의 설립자이고, 나머지 다른 사람들은 직원이다’라는 뜻이랍니다. 이때 위 문장에서 the other people은 the others로 바꿔 쓸 수 있답니다.영어 시험뿐 아니라 일상생활에서도 자주 쓰는 표현들이니 정확하게 사용법을 구분하면 영어 공부에 큰 도움이 될 거라 생각합니다.