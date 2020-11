◆…연구개발 회계처리 관련 주요 이슈 (제공 : 삼일회계법인)





코로나19 이후 주목받고 있는 제약바이오 기업은 국제회계기준(IFRS) 해석 역량을 강화하는 동시에 외부전문가를 적극적으로 활용해야 한다는 의견이 나왔다.이를 통해 연구개발비(R&D) 회계처리나 라이센싱 아웃(Licensing out) 수익인식 등 산업이 가지고 있는 회계이슈에 대한 외부 보고의 불확실성에 대응해야 한다는 설명이다.삼일회계법인 (대표이사 윤훈수)은 최근 발간한 해설서인 '제약바이오 산업의 IFRS 적용 이슈와 해결 방안'에서 ▲연구개발과 무형자산 ▲제조와 공급과정 ▲R&D를 위한 자금조달 ▲사업결합 & 자산취득 ▲수익-IFRS 15 ▲표시 및 공시사항 의 총 6개의 분야에 대해 제약바이오 기업 고유의 회계처리 이슈들을 종합적으로 점검하고 그에 대한 대안을 제시했다.해설서는 장기간에 걸쳐 대규모 R&D 투자가 필요하고, 최종적인 신약 승인 및 시판에 대한 불확실성이 존재하는 제약바이오 산업의 특성상 연구개발 지출의 자본화 여부에 대한 구체적인 지침과 사례를 제시했다.특히 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 하에서는 금융위원회 등 감독기관이 지금까지 발표한 지침과 안내자료를 검토해 각 기업의 회계정책에 접목할 필요가 있다는 점 또한 언급했다.또한, 기업들이 외부 취득하거나 내부 창출해 자본화 한 개발비의 상각 및 손상검사 등에 대한 실무적인 지침들도 제공하고 있다.이외에도 해설서는 제약바이오 기업의 통상적인 수익 모델인 라이센싱 아웃(Licensing out, L/O) 거래의 수익인식과 관련해 기업들이 면밀히 살펴야 할 회계 이슈를 나열하며 관련 처리에 대한 솔루션을 제공하고 있다.삼일회계법인 제약바이오 산업 전문그룹의 서용범 파트너는 "최근 수년간의 지속된 집중적인 투자로 인해 한국 경제 및 자본시장에서 제약바이오 기업들이 차지하는 중요도가 매우 높아졌으며, 금번 코로나 19를 겪으며 국내 제약바이오 기업들이 새로운 기회에 신속히 대응해 성과를 창출하고 있다"고 밝혔다.이어 "단기적으로는 코로나 19 관련 진단, 처방 및 백신 개발, 중기적으로는 빅데이터를 활용한 신약 개발 등으로 인해 제약바이오 산업은 새로운 성장 기회를 맞이할 것"이라고 전망했다.그러면서 "이번 해설서가 집중적인 투자의 결실을 기대하고 있는 제약바이오 기업들이 R&D 투자나 M&A, Licensing out 등의 전략 실행 과정에서 나타날 수 있는 회계 이슈에 적절하게 대응하는데 도움이 되기를 바란다"고 전했다.조세일보 / 이현재 기자 rozzhj@joseilbo.com