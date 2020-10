Before us is the Salesman's house는 우리가 흔히 말하는 '도치'된 문장입니다. '도치법(Inversion)'이란 독자나 청자의 관심을 끌기 위해 일반적인 어순을 뒤집어 놓는 것을 말하는데, 영어에서는 다양한 경우에 이런 도치가 일어납니다.

1956년 영화배우 마를린 먼로(왼쪽)와 결혼 했을 당시의 아서 밀러. 한경DB

Words & Expressions

Before us is the Salesman’s house. We are aware of towering, angular shapes behind it, surrounding it on all sides. Only the blue light of the sky falls upon the house and forestage; the surrounding area shows an angry glow of orange. As more light appears, we see a solid vault of apartment houses around the small, fragile-seeming home. An air of the dream clings to the place, a dream rising out of reality. The kitchen at center seems actual enough, for there is a kitchen table with three chairs, and a refrigerator. But no other fixtures are seen. At the back of the kitchen there is a draped entrance, which leads to the living room. To the right of the kitchen, on a level raised two feet, is a bedroom furnished only with a brass bedstead and a straight chair. On a shelf over the bed a silver athletic trophy stands. A window opens onto the apartment house at the side.[아서 밀러 《세일즈맨의 죽음》]앞에는 세일즈맨의 집이 있고, 그 집 뒤로 높이 솟고 모가 난 형체들이 보이는데, 그것들은 사방에서 집을 에워싸고 있다. 단지 푸른 하늘빛 조명만이 집과 무대 전면에 떨어지고, 주위는 강렬한 오렌지 빛 조명이 비친다. 조명이 차츰 밝아지면서, 자그마하고 쉽게 부서질 것 같은 집 주위로, 아파트들의 견고한 둥근 천장이 보인다. 현실에서 솟아오르는 꿈결 같은 분위기가 그 집에 짙게 감돈다. 한가운데 주방은 마치 실제처럼 보인다. 왜냐하면 세 개의 의자가 딸린 식탁과 냉장고가 있기 때문이다. 그러나 다른 가재도구는 보이지 않는다. 주방 뒤에는 휘장이 드리워진 입구가 있는데, 거실로 통한다. 주방 오른 쪽으로, 2피트 높이에는 단지 하나의 놋쇠침대와 하나의 간편한 의자만이 있는 침실이 있다. 침대 위쪽 선반에는 은빛의 육상 우승컵이 있으며, 창문은 옆 아파트 쪽으로 향하고 있다.Before us is the Salesman’s house는 우리가 흔히 말하는 ‘도치’된 문장입니다. ‘도치법(Inversion)’이란 독자나 청자의 관심을 끌기 위해 일반적인 어순을 뒤집어 놓는 것을 말하는데, 영어에서는 다양한 경우에 이런 도치가 일어납니다. 우선 가장 간단한 예는 ‘의문문’인데 이외에도, 부정어구가 문장 맨 앞에 올 때(Never do I smoke/절대 나는 담배를 피우지 않아), 이동 방향을 강조하고 싶을 때(Down came the rain/비가 왔습니다), 장소 위치를 강조하고 싶을 때(On the hill stood the man/그 남자가 서 있었던 곳은 바로 언덕이었다), 그리고 ‘전치사+명사’가 문장 맨 앞에 올 때(With great power comes great responsibility/큰 힘에는 큰 책임이 따른다) 등 영어 문장에서 도치가 일어나는 경우는 많습니다. 이외에도 가정법에서 if가 생략되면 도치가 일어나는 경우(Were it not for, Had it not been for)도 시험에 자주 출제되는 문법이니 도치된 문장은 꼼꼼하게 공부하는 것이 좋습니다.그리고 aware란 단어는 ‘알고 있는, 인식하는’이란 뜻인데 뒤에 that절이 오기도 하지만, of라는 전치사와도 함께 쓰입니다. 관용 표현으로 Not that I know of(내가 알기로는 그렇지 않다) 대신 Not that I am aware of를 쓸 수 있는데, 여기서 알 수 있듯이 know는 동사고 aware는 형용사입니다. 의외로 aware가 형용사란 사실을 모르고 영작이나 서술형에서 be 동사를 빼먹어 틀리는 경우도 많거든요. 늘 단어는 문장 속에서, 그리고 정확하게 외우는 습관을 가져야 합니다.끝으로 which leads to the living room이란 문장은 ‘거실로 통한다’는 뜻인데, 다들 아시는 것처럼 lead to는 ‘-로 이어지다’란 뜻입니다. 그런데 단순히 장소뿐 아니라 원인과 결과를 나타낼 수 있기 때문에 A poor diet will ultimately lead to illness라는 문장은 ‘열악한 음식 섭취는 궁극적으로 질병의 원인이 된다’고 해석할 수 있습니다. 그리고 open onto 역시 ‘-로 통하다’는 뜻이기 때문에, Guest rooms open onto a cool central courtyard는 ‘객실은 시원한 안뜰로 이어진다’는 뜻입니다. 잊지 마세요. 쉬운 단어를 자유자재로 쓰는 사람이 진짜 영어 고수라는 사실을.