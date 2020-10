농심 신라면블랙이 미국 뉴욕타임즈에 이어 글로벌 여행 전문 사이트 ' 더 트래블(The Travel)' 이 뽑은 세계 최고의 라면에 올랐다고 12일 밝혔다.더 트래블은 지난 8일 'Ranking The Best Instant Ramen of 2020(2020 년 최고의 라면)' 을 발표하면서 농심 ' 신라면블랙' 을 올해 최고의 라면 BEST4 중 하나로 선정했다. 더 트래블이 꼽은 최고의 라면은 신라면블랙을 포함해, 싱가포르의 ' 프리마 테이스트 락사라면', 태국의 ' 마마라면', 일본의 ' 삿포로 이찌방 라면' 이다.더 트래블은 신라면블랙에 대해 “ 라면세계에 있어 최고의 경쟁자” 라고 언급하면서 다른 라면과 차별화되는 맛과 식감을 꼽았다. 구체적으로 신라면블랙의 면발은 다른 라면보다 훨씬 풍부하고 끝까지 일관성 있는 맛을 유지하며 국물은 버섯과 채소로 풍미를 더했다고 평가했다.또한 글로벌 최대 전자상거래업체 아마존의 베스트셀러라고 소개하면서 매운 것을 잘 못 먹는 사람들도 도전해 볼만한 가치를 지닌 라면이라고 언급했다.고급스러우면서 부드러운 맛 에서는 싱가포르의 ' 프리마 테이스트 락사라면' 이 최고로 꼽혔다. 프리마 테이스트 락사라면은 라면랭킹에서 늘 상위권에 자리하는 라면이라고 소개하면서 코코넛 밀크가 들어간 부드러운 국물맛이 고급스럽다고 평가했다.가장 균형 잡힌 맛 으로는 태국의 ' 마마라면' 이 선정됐다. 마마라면은 아시안마켓에서 유명한 제품으로 풍부하고 만족스러운 맛을 자랑한다고 말했다. 기자는 가장 유명한 치킨맛 제품 외에 중독성 있는 카레맛도 추천했다.마지막으로 일본의 ' 삿포로 이찌방 라면' 은 전통의 강호(Best Traditional) 로 특히 돈코츠 제품이 라면 애호가들에게 많은 사랑을 받는다고 소개했다. 국물은 진하고 부드러우며, 계란과 김, 새우 등 다양한 재료를 올려 먹을 수 있다고 말했다.앞서 지난 6월 뉴욕타임즈 의 제품 리뷰 사이트 와이어커터(Wirecutter) 는 세계에서 가장 맛있는 라면으로 농심의 ' 신라면블랙' 을 꼽았다. 신라면블랙은 기자와 전문가들이 선정한 전 세계 BEST11 라면 중 당당히 1 위를 차지했다.농심은 해외 매체의 잇따른 호평에 “세계에서도 통하는 辛브랜드의 맛과 품질 덕분” 이라고 말했다. 신라면은 이미 세계 100 여 개국에서 판매되면서 지구촌 어디에서도 찾을 수 있는 K 라면 열풍의 선구자 역할을 톡톡히 하고 있고 신라면블랙 또한 미국에서 라면 이상의 가치를 지닌 요리로서 평가받고 있다.농심 관계자는 “ 한국을 넘어 세계를 감동시키는 식품한류의 대표주자로서 전 세계에 한국의 맛을 알려 나가는 데 주력할 것” 이라고 말했다.'더 트래블' 은 호텔, 음식, 축제 등 여행과 관련된 라이프스타일 정보를 다루는 전문 웹사이트로서 전 세계 약 400 만 명의 구독자를 보유하고 있다. 페이스북 페이지도 200 만 명의 팔로워를 보유하고 있다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com