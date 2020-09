◆…사진=한세엠케이 제공

한세엠케이(대표 김동녕, 김지원)의 캐주얼 브랜드 TBJ가 집에서도 가벼운 외출 시에도 입을 수 있는 투마일웨어 'IN & OUT' 라인을 선보인다고 14일 밝혔다. TBJ의 'IN & OUT' 라인은 코로나19 장기화로 인해 외출이 줄어든 상황에서 실내외 어디서든 편안하면서도 세련되게 입을 수 있는 '일일 팬츠'와 '슈리스 점퍼'로 구성했다. 일일 팬츠는 기본을 지키면서 편안함과 디테일을 살린 밴딩 팬츠로 출시 이후 3년간 누적 판매량이 42만5000장을 돌파한 스테디셀러다. 기존 허리 밴딩에서 업그레이드된 탄성 밴드를 사용해 착용감을 높여 종일 입어도 편안하다. 허벅지에서 밑단까지 깔끔하게 떨어지는 '테이퍼드 핏'으로 다리를 길어 보이게 하는 체형 보완 효과도 특징이다. 기본 티셔츠, 맨투맨, 후드 티셔츠는 물론 셔츠와 함께 코디해 착용 가능하며 항균 안감을 사용해 생활 속 세균도 걱정 없이 입을 수 있다. 색상은 베이비, 카키, 블랙 3가지 컬러로 구성했다.슈리스 점퍼는 '슈크림처럼 몽글몽글하고 부드러운 플리스 점퍼'로 지난해 가을·겨울 시즌 완판에 가까운 판매율을 기록할 만큼 높은 인기를 보였다. '슈리스 스탠드카라 점퍼', '슈리스 Y넥 점퍼', '슈리스 Y넥 베스트'로 구성한 이번 아이템은 가을 시즌 티셔츠 위에 가볍게 걸쳐 입거나 겨울에는 다운재킷 속에 레이어드해 착용해 더욱 포근하게 활용할 수 있다. 올해는 블랙, 아이보리, 베이지 등 기본 컬러에 핑크와 블루 색상을 추가해 슈크림의 몽글몽글함을 극대화했다. 특히 일일 팬츠로 완성했던 다양한 스타일에 슈리스를 함께 착용하면 보기만해도 따스한 힐링룩을 연출할 수 있다. TBJ 마케팅 담당자는 “TBJ의 이번 IN&OUT 라인은 집에서도 잠깐 외출 시에도 스타일리시함을 유지할 수 있는 투마일웨어 아이템으로 구성했다”며 “스타일과 가심비까지 모두 잡은 이번 제품을 멋스럽게 코디해보며 올 가을·겨울 패션을 완성해보시길 바란다”고 전했다. 일일 팬츠는 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 14일부터 오는 21일까지 최대 54% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com