[문제] A국은 생산가능인구가 5000만 명, 비경제활동인구가 2000만 명, 취업자 수가 2400만 명이라고 하자. 이때 실업률과 고용률을 구하면?



●생산가능인구: 5000만 명

●비경제활동인구: 2000만 명

●취업자: 2400만 명

●실업자: 600만 명



① 실업률: 20% - 고용률: 50%

② 실업률: 20% - 고용률: 49%

③ 실업률: 20% - 고용률: 48%

④ 실업률: 40% - 고용률: 47%

⑤ 실업률: 40% - 고용률: 46%



[해설] 실업률이란 경제활동을 할 수 있는 국민 중에서 일자리가 없는 사람들이 차지하는 비중을 말한다. 구체적으로는 경제활동인구에 대한 실업자 수의 비율이다. 생산가능인구 5000만 명, 비경제활동인구가 2000만 명이므로 경제활동인구는 3000만 명이다. 실업자를 경제활동인구로 나누면 실업률은 20%다. 고용률은 생산가능인구 중에 취업자가 차지하는 비율을 뜻한다. 생산가능인구 5000만 명, 취업자 2400만 명이므로 고용률을 구하면 48%다. 정답 ③



[문제] 다음 (가), (나)에 들어갈 용어가 순서대로 바르게 짝지어진 것은?



정부는 부동산 대책을 발표하였다. 내용을 살펴보면 서울 전역과 세종시에 대해 주택담보인정비율( 가 )과 총부채상환비율( 나 )을 각각 40%로 낮췄다. 이는 은행 대출을 규제해 부동산 시장이 과열되지 않도록 하기 위한 조치다.



① LTV - DVA

② LTV - DTI

③ DTI - LVA

④ LVA - DTI

⑤ DTI - LTV



[해설] 주택담보인정비율은 LTV(loan to value ratio)다. LTV는 주택을 담보로 돈을 빌릴 때 인정되는 자산가치의 비율이다. 은행에서 주택을 담보로 빌릴 수 있는 대출가능한도다. 만약에 LTV가 70%이고, 3억원짜리 주택을 담보로 돈을 빌리고자 한다면 빌릴 수 있는 최대금액은 2억1000만원(3억원×0.7)이 된다. 총부채상환비율은 DTI(debt to income)다. DTI는 총소득에서 부채의 연간 원리금 상환액이 차지하는 비율이다. 소득을 기준으로 금융회사로부터 대출을 받을 수 있는 한도를 정하는 계산비율이다. 과도한 대출에 따른 금융회사와 가계의 부채 부담이 높아지지 않도록 사전에 예방하기 위한 제도다. 예를 들어 연간 소득이 5000만원이고 DTI가 50%라면 총부채의 연간 원리금 상환액이 2500만원을 초과하지 않도록 대출 규모를 제한한다. 정답 ②



[문제] 기업의 보유 자산 중 현금, 수표, 통화대용증권, 보통예금, 만기 3개월 이내 단기금융상품 등은 ‘이것’에 속한다. 높은 환금성이 특징인 ‘이것’을 지칭하는 용어는?



① 재고자산 ② 고정자산

③ 투자자산 ④ 현금성자산 ⑤ 비유동자산



[해설] 현금성자산이란 큰 거래비용 없이 쉽게 현금화할 수 있는 일종의 대기 투자자금이다. 대차대조표상 ‘현금 및 현금성자산’과 ‘단기금융상품’을 종합한 자산이다. 현금이나 수표, 통화대용증권, 당좌·보통 예금은 물론 이자율 변동 등으로 인해 가치가 크게 변할 우려가 작은 단기금융상품 등으로 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것이 이에 속한다. 재고자산이란 기업이 대차대조표일 이후 1년 이내 현금으로 실현·판매·소비될 수 없는 자산이다. 정답 ④