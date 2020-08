◆…현대백화점면세점 무역센터점에 설치된 디지털 사이니지에 '땡큐 포 유어 듀티' 영상이 상영되는 모습. 사진=현대백화점면세점 제공







현대백화점면세점(대표 황해연)은 24일부터 무역센터점 외벽에 설치된 농구장 3개 크기의 초대형 디지털 사이니지에 코로나19 극복을 위한 응원 영상인 '땡큐 포 유어 듀티(Thank you for your DUTY)'를 상영한다고 밝혔다. 30초 분량의 영상은 오전 6시부터 오후 12시까지 매시간별 3~4회씩 상영된다.이번 영상은 사회적 거리두기 등 코로나19 확산을 막기 위한 사회적 의무를 다하고 있는 국민에게 감사한다는 의미로 제작했다. 'DUTY'를 키워드로 마스크 착용, 손씻기, 재채기 예절, 거리두기 등 생활 방역수칙을 타이포그라피(가독성을 높이거나 더 보기 좋게 디자인한 문자)로 표현한 것이 특징이다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com