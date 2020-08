편집자주 내용입니다.

코로나19 대유행에 따른 재택근무, 원격 수업 등이 대세로 자리 잡으며 노트북 시장 매출이 연속 성장을 보일 것이라는 조사결과가 나왔다.대만의 IT 매체 부설 디지타임스 리서치는 글로벌 노트북 출하량이 강력한 재택근무 및 온라인 교육 수요 증가로 인해 2분기 분기별 최고인 5200만대 판매를 기록한 데 이어 3분기도 계속 성장이 예상된다고 밝혔다.이러한 조사결과는 6월 말 재택근무 감소세로 전환됨에 따라 판매가 줄어들 것이라는 예상과 전혀 다른 것으로 공급업체와 판매업체 모두 3분기 판매량이 더욱 증가할 것이라는 견해를 나타냈기 때문이다.디지타임스는 상황이 반전된 배경으로 두 가지 요인을 들었다. 우선 예상보다 강한 소비자 시장의 모멘텀에 대비하기 위한 제조업체와 판매자들의 재고 보충 노력이 맞물리고 있다는 점을 들었다.또 다른 이유로는 3분기 정점에 달할 일본의 GIGA(Global and Innovation Gateway for All) 학교 프로젝트의 출하량이 최소 350만대에 달할 것이라는 점이다. 일본 정부는 2020년 초·중학교에 3300억 엔을 투입, 학생 1인당 1대의 노트북을 지급하는 프로젝트를 진행하고 있다.주요 공급업체는 HP와 에이서, NEC 및 후지쯔로 총 700만 대를 조달하게 된다. 기가 스쿨 프로젝트에 조달되는 노트북 운영체제는 윈도가 아닌 비용이 저렴한 크롬북이 될 전망으로 3분기에 250만대의 크롬북이 공급될 것으로 예상했다.조세일보 / 백성원 전문위원 peacetech@joseilbo.com