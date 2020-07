◆…매일두유 황민현 CF 컷 사진=매일유업 제공





매일유업(대표 김선희)이 뉴이스트 소속 가수 황민현과 신규 광고 계약을 체결, '매일두유, Better Me' 캠페인을 재개한다고 27일 밝혔다.매일유업은 기존 두유 제품이 대부분 설탕으로 달콤한 맛을 낸다는 점과 소비자는 건강한 음료라는 인식으로 두유를 구매한다는 점에 착안, 지난 2016년 설탕 없이 맛있게 즐길 수 있는 매일두유를 출시했다.우유의 대체재로서 곡물음료에 대한 수요가 증가하는 만큼 기존의 두유보다 건강하게 즐길 수 있는 2세대 두유로 승부하겠다는 것이다.황민현이 모델로 활약할 '매일두유, Better Me'는 '어제보다 더 나은 나를 만들자'는 캠페인이다. 달지 않아 매일 마시는 매일두유로 어제보다 건강하고 행복하게 지내자는 의미와 더불어 매일두유로 내 건강 뿐 아니라 엄마의 건강도 생각하자는 메시지를 전달한다.이를 통해 기존 주고객이었던 젊은층 뿐 아니라 중·장년층까지 매일두유의 고객으로 확대되기를 기대하고 연령대를 불문하고 두루 사랑받고 있는 황민현이 모델로서 좋은 역할을 할 수 있으리라 생각한다”고 전했다.뉴이스트 황민현은 '우리 엄마 사위로 가장 잘 어울리는 아이돌'에 뽑힐 만큼 선하고 깨끗한 인상으로 연령대를 불문한 사랑을 받고 있다.매일두유와 황민현의 만남은 이번이 처음이 아니다. 2019년 황민현은 매일두유 광고모델로 활동하며 '인간두유'라는 별명을 얻었다. 실제로 해당 기간 고객 반응도 좋아 판매량이 60% 신장하는 '황민현 효과'를 누리기도 했다.황민현은 “평소 애용하던 제품과 다시 한 번 좋은 인연을 이어갈 수 있게 돼서 기쁘다, 올 여름은 유독 더울 것으로 예상된다고 하는데 매일두유와 함께 건강하게 나시기 바란다”는 소감을 전했다.매일유업은 지난 27일 황현민의 발탁 소식을 공개함과 동시에 G마켓에서 '브랜드 기획전'을 개최한다.진행 기간은 이달 27일(월)부터 내달 2일(일)까지 일주일간이며 기간 내 '매일두유 99.89'를 구매하는 고객에게 선착순으로 한정판 황민현 굿즈를 증정한다. 매일유업은 본 기획전 외에도 황민현의 모델 활동 기간 동안 다양한 이벤트를 진행할 계획이다.매일두유는 설탕 무첨가 두유이면서도 담백하고 고소한 맛을 자랑한다. 콩 본연의 맛을 즐길 수 있는 '매일두유 99.89'는 매일 우유 대신 마실 수 있을 뿐 아니라 콩국수나 두유 푸딩 등을 만들 때도 활용할 수 있으며 첨가물이 없어 임신부 영양보충용 제품으로도 인기를 끌고 있다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com