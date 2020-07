◆…탐앤탐스 '제40회 갤러리탐' 전시 장소 맵 사진=탐앤탐스 제공





커피전문점 탐앤탐스가 여름 시즌을 맞아 10월 12일까지 '제40회 갤러리탐(Gallary耽)' 전시를 진행한다고 17일 밝혔다.'갤러리탐'은 탐앤탐스가 2013년부터 신진작가 발굴 및 문화예술계 발전을 위해 정기적으로 진행해오고 있는 전시사업이다. 이번 40회 갤러리탐 전시는 총 10개 매장에서 작가별로 개인전이 진행되며 매장을 갤러리 형태로 조성해 고객들이 의미 있는 문화 경험을 할 수 있도록 했다.블랙 압구정점에서는 이다겸 작가의 '시간이 들여놓은 공간' 展, 블랙 청담점에서는 신상우 작가의 'Modern People-Automatic Technical Description of Desire' 展, 블랙 도산사거리점에서는 한대희 작가의 '틈; 사이에 유토피아' 展, 블랙 더 스토리지점에서는 강병섭 작가의 '같은 곳 또 다른 공간(The same place, Another space)' 展, 블랙 이태원점에서는 이상미 작가의 'Nourishment for you' 展 전시가 진행된다. 블랙 이태원점의 경우 내달 3일부터 전시가 진행될 예정이다.블랙 청계광장점에서는 지나 작가의 'Beyond' 展, 탐스커버리 건대점에서는 홍승혜 작가의 'What is warmth to you? Part2. 緣:연 너에게 있어서 따뜻함이란 뭐야?' 展, 문정로데오점에서는 홍승태 작가의 '하이퍼 팝아트 Delivery love' 展, 역삼 2호점에서는 김소영 작가의 '해화(海花)' 展, 블랙 파드점에서는 조규훈 작가의 '그 소녀' 展 전시가 열린다.이번 전시는 동양화와 서양화 외 펜 드로잉, 판화, 입체회화 등 다양한 장르의 작품으로 구성되어 매장 별로 색다른 분위기를 느낄 수 있다. 네이버 아트윈도와 함께 '온라인 기획전'을 진행, 작가별로 20만원에서 최대 150만원 대의 작품들을 관람하고 구매할 수 있도록 마련됐다.이를 통해 그간 대중을 만날 기회가 적었던 신진작가들의 작품이 오프라인 뿐 아니라 온라인을 통해 더욱 폭넓은 전시 기회를 가지게 되고 관객들은 온라인으로 보다 편리하게 작품을 감상하고 구매할 수 있다. 전시기간 동안 갤러리탐 아트윈도를 통해 전시 작품을 구매하는 고객에게는 구매 확정 시 2만원 페이포인트 적립 혜택을 제공한다.탐앤탐스 관계자는 “최근 사회적 이슈로 많은 전시들이 취소되며 신진 작가들은 더욱 대중을 만날 기회가 줄어들어 안타깝다”며 “탐앤탐스는 지속적인 문화 예술 사업을 통해 예술가들의 활동을 응원하는 동시에 매장을 찾는 고객들에게 일상 속 힐링을 선물하겠다”고 말했다.탐앤탐스는 문화 예술 분야에 대한 후원을 지속해 나가기 위해 오는 9월 24일부터 10월 11일까지 진행되는 2020 미술주간에 후원사로 참여하며 행사 홍보 및 물품을 지원한다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com