금호타이어, 창립 60주년 기념 선물 푼다

금호타이어가 창립 60주년 기념 프로모션을 시행한다고 16일 밝혔다.금호타이어는 올해 9월 창립 60주년을 맞아 '60 years, Go with you' 슬로건을 내걸었다. 동명의 프로모션은 오는 20일부터 한 달간 금호타이어 제품을 구매하는 소비자에게 경품을 제공한다. 별도 가입이나 등록 없이 자동으로 응모되며 사은품을 선착순으로 추가 증정한다.경품은 1등 2020 그랜저(1명), 2등 금호타이어 60주년 에디션 골드바 16돈/6돈/1돈(68명), 3등 승용 타이어 4개 무료 교환권(10명), 4등 60계 치킨 모바일 상품권(600명) 및 스타벅스 모바일 상품권(6,000명)을 준비했다. 당첨자 추첨 및 발표는 회사 창립 기념일인 9월5일에 유튜브로 생중계한다.회사는 소셜미디어 이벤트도 진행한다. 페이스북, 유튜브, 인스타그램을 통해 운영하며 참여자 전원에게 추첨권을 증정한다. 이 행사는 구매 인증샷, K 인증샷, 또로/로로 컬러링, 사연 공모의 네 가지 이벤트를 통해 모바일 주유권, 커피 및 타이어 교환권을 약 730여명에게 지급할 예정이다.김성환 기자 swkim@autotimes.co.kr