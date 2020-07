◆…SK(주) C&C 직원이 엠티웍스 모바일 테스트 센터에서 앱을 테스트 하는 모습. 사진=SK㈜ C&C





스타트업도 개인 개발자도 대형 개발사 못지않은 웹·앱 서비스 품질 확보는 물론 운영 업무 효율화를 달성할 수 있다. SK㈜ C&C가 국내 스타트업 및 개인 개발자만을 위한 특별한 모바일 웹·앱 테스트 서비스를 내놓았다.SK㈜ C&C(대표이사: 박성하)는 14일 온라인 IT 아웃소싱 플랫폼 기업인 위시켓(대표이사: 박우범)과 함께 클라우드 기반 모바일 웹·앱 테스트 서비스인 엠티웍스(mTworks)를 위시켓 고객에게 제공한다고 밝혔다.위시켓은 국내 14만여 스타트업 및 개인 개발자를 회원으로 확보하고 있는 국내 1위 IT 아웃소싱 플랫폼이다. 위시켓은 대기업부터 스타트업까지 기업 고객들에게 디지털 IT 시스템 및 서비스 개발에 필요한 솔루션을 제공하고 전문 개발회사와 프리랜서를 연결시켜 준다.양사는 '위시켓 스토어'에 스타트업·개인 개발자 등 위시켓 회원 전용 엠티웍스 서비스를 공개한다. 위시켓 스타트업 및 개인 개발자 회원 누구나 인터넷 접속만으로 모바일 웹·앱 테스트 서비스를 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 이용한다. 아직 회원이 아니라면 위시켓 사이트나 엠티웍스 포털에서 위시켓 회원에 가입할 수 있다.위시켓의 스타트업 및 개인 개발자 회원은 월 16만1700원이면 인터넷 접속으로 SK㈜ C&C 엠티웍스 모바일 테스트 센터 내 100종의 모바일 기기(실물 스마트폰·태블릿 PC)를 월 20시간 동안 사용할 수 있다.금융과 유통, 게임사 등 대형 고객들에게 제공됐던 복수 단말기 대상 테스트 시나리오 동시 적용, 반복·예약 테스트, 테스트 결과 자동 통보와 오류 리포팅 기능, 다자간 테스트 화면 공유 기능 등을 이용할 수 있다. 스크린샷, 동영상 녹화 기능 등으로 테스트 결함 내용도 손쉽게 확인할 수 있다.박우범 위시켓 대표이사는 “엠티웍스는 비대면 온라인으로 다양한 모바일 웹·앱 테스트가 가능하고 최신 기종부터 해외 기종까지 모두 갖추고 있다”며 “위시켓의 스타트업·개인 개발자 고객들이 테스트센터 방문에 필요한 시간과 단말기 구매 비용을 줄이고 경쟁력 확보에 더욱 집중할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.이석진 SK㈜ C&C Channel&Marketing 그룹장은 “위시켓은 국내에서 모바일 웹·앱의 의뢰 및 개발이 가장 활발한 아웃소싱 플랫폼”이라며 “위시켓 고객들의 모바일 앱 서비스 개발 품질이 높아질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.조세일보 / 황상석 전문위원 hss0916@joseilbo.com