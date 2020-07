◆…뉴욕타임즈가 선정한 세계 최고의 라면 농심 제품 사진=농심 제공





농심은 올 상반기 미국법인 매출이 전년 대비 35% 성장한 1억6400 만 달러( 추정치) 로 사상 최대실적을 기록했다고 13일 밝혔다.미국인의 입맛을 사로잡으며 K 푸드 열풍을 이끄는 신라면의 브랜드 파워가 코로나19 확산에 따른 간편식품 수요 증가와 맞물려 눈에 띄는 성과를 이뤄냈다.농심의 미국시장 성과는 메인스트림(Main Stream) 이라고 불리는 미국 주류( 主流) 시장에서의 판매 호조에서 비롯된다. 신라면이 아시안을 넘어 미국 현지인도 즐겨 찾는 식품으로 자리매김한 상황에서 2 분기까지 미국 내 코로나19 확산이 이어지자 필수 비상식량으로 농심 라면을 찾는 소비자들이 늘어난 것이다.실제로 미국 대형 유통업체인 크로거(Kroger) 사의 구매담당 Scott Ellis 는 “ 농심 라면이 간식(Snack) 개념에서 식사(Meal) 대용으로 인식이 전환되며 구매하는 소비자들이 늘었다” 며 “ 특히, 집안에서 요리하는 ' 홈쿡' 트렌드에 따라 신라면에 치즈를 넣어먹는 등 라면을 다양하게 즐기는 모습이 미국인들 사이에서 확산되고 있다” 고 말했다.이러한 현상에 힘입어 월마트를 비롯해 코스트코, 크로거, 샘스클럽 등 대형 유통업체를 중심으로 라면 판매가 급증했으며 실제 월마트와 코스트코에서 상반기 매출이 각각 35%, 51% 늘어났고, 아마존은 79% 나 성장했다.농심은 “2017 년 월마트 미국 전 점포에 신라면을 공급한 것을 시작으로 수년 간 메인스트림 시장에 유통망을 촘촘히 구축해왔다” 며 “ 농심 라면은 미국 전역에서 판매되는 몇 안되는 외국 식품 브랜드” 라고 설명했다.미국시장의 1 등 공신은 단연 ' 신라면' 이다. 신라면은 상반기 미국에서 25% 늘어난 약 4800 만 달러 매출을 기록하며 독보적 존재감을 나타냈다. 농심은 대형마트를 중심으로 특설매대를 운영하는 한편 뉴욕과 라스베이거스를 중심으로 신라면 버스를 운영하는 등 신라면 알리기에 주력했다.특히 신라면블랙의 성장세가 두드러진다. 신라면블랙의 상반기 매출은 1천350만 달러로 전년 대비 49% 성장했다. 신라면블랙은 특유의 진한 국물과 쫄깃한 면발로 미국 소비자들의 입맛을 사로잡고 있다. 농심은 최근 미국 내 홈쿡 트렌드가 확산함에 따라 맛과 품질이 뛰어난 신라면블랙의 인기가 더욱 높아질 것으로 기대하고 있다.신라면블랙의 인기는 미국 소비자들의 입소문을 타고 미국 주요 언론으로까지 번졌다. 최근 뉴욕타임즈는 세계에서 가장 맛있는 라면으로 ' 신라면블랙' 을 꼽았다.농심 관계자는 “뉴욕타임즈의 제품 리뷰 사이트 '와이어커터' 에 실린 'The best instant noodles' 기사에서 신라면블랙은 여러 일본라면을 제치고 전 세계 BEST 11 라면 중 당당히 1 위를 차지했다'며 ”지난해 LA 타임즈에서도 신라면블랙을 전 세계 라면랭킹 상위권에 선정되는등 이제 신라면은 과거 아시안들이 주로 찾는 제품에서 미국 메이저 유통회사가 먼저 찾는 한국 대표 식품이 됐다” 고 말했다.1971 년 미국 LA 지역에 처음 라면을 수출한 농심은 2005 년 LA 공장을 가동하며 본격적인 미국시장 공략에 나섰다. 신라면을 포함해 너구리, 안성탕면, 짜파게티, 육개장사발면 등 한국 인기브랜드를 현지에서 생산 판매하고 있다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com