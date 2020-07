[배시원 쌤의 신나는 영어여행] 'society'는 다양한 의미로 쓰이죠

'사회'는 기본적으로 society라고 합니다. 그래서 French society는 '프랑스 사회'라는 뜻이고,

호주 맥쿼리대 통번역 대학원에서 석사학위를 받았으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고 있다.

To my favorite teacher who told me never give up절대로 포기하지 말라고 말씀하셨던 내가 제일 좋아하던 선생님To my 5th grade crush Who I thought I really loved정말로 좋아한다고 생각했던 초등학교 때 첫사랑To the guys I missed And the girls we kissed보고 싶은 녀석들 키스했던 소녀들Where are you now?지금은 어디에 있나요?To my ex-best friends don’t know how we grew apart어떻게 자랐는지 모르는 어릴 적 베스트 프렌드To my favorite band and sing-alongs in my car차 안에서 흥얼거리곤 했던 좋아하는 밴드To the face I see in my memories기억 속에만 남아 있는 얼굴들은Where are you now?지금 어디에 있나요?Where are you now?어디에 있는지 알고 싶어요.Cause I’m thinking of you왜냐면 지금 당신 생각을 하고 있으니까요.You showed me how to live like I do당신은 나에게 살아가는 법을 알려주었지요.If it wasn’t for you I would never be who I am당신이 아니었다면 난 지금의 내가 아닐 거예요.향수를 자극하는 가사가 매력적인 이 노래는 ‘Honor Society’의 [Where Are You Now]입니다. 보통 honor society는 ‘(미국 학교의) 우등생 단체’를 가리키는 말인데, 꼭 이런 단체가 아니더라도 그 어떤 누구도 society(사회)를 떠나 살 수는 없습니다. 그리고 내가 속한 사회 속에서 인간은 끊임없이 소통하고 또 발전한다고 생각합니다. 그래서 오늘은 ‘사회’와 관련된 영어 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 ‘사회’는 기본적으로 society라고 합니다. 그래서 French society는 ‘프랑스 사회’라는 뜻이고, a tribal society는 ‘원시 사회’라는 뜻입니다. 그런데 honor society처럼 ‘단체’라는 뜻도 있어서 a philanthropic society는 ‘자선 단체’라는 뜻이고, a debating society는 ‘토론 클럽’이라는 뜻이랍니다.또 ‘사교, 교제’라는 뜻도 있기 때문에 enjoy a person’s society는 ‘남과의 교제를 즐기다’, enjoy plenty of society라는 표현은 ‘교우가 많다’, 그리고 be in good society는 ‘사이가 좋다’라는 뜻이랍니다. 심지어 ‘상류사회, 사교계’라는 뜻도 있어서 go into society는 ‘사교계로 가다’라는 뜻이고, be received[admitted] into society는 ‘사교계에서 받아들이다’라고 해석할 수 있답니다.참고로 society의 형용사 중에 social은 ‘사회의, 사교를 위한’이란 뜻이라, a social evening은 ‘남들과 함께 지내는 [사교를 위한] 저녁’이란 뜻이지만, 또 다른 형용사 sociable은 ‘사람이 교제를 좋아하는, 붙임성 있는, 또 사물이 개인적으로 허물없는’이란 뜻이라 a sociable evening은 ‘흉금을 털어놓고 지내는 저녁’이라는 뜻이랍니다. 또 sociable은 사람에 대해 쓰이나, social은 사람에게는 쓰지 않기 때문에 He is sociable(그는 붙임성이 있다)이라는 표현은 옳지만, He is social이라고는 하지 않는답니다.끝으로 [죽은 시인의 사회(Dead Poets Society)]란 영화를 [과거(고전) 시인 연구학회]라고 번역했다면 지금의 감동은 없었을지도 모릅니다. 단어를 정확하게 공부하는 것은 정말 중요하지만, 가끔은 오역(?)들이 우리의 삶에 작은 감동들을 주는지도 모르겠습니다. 우리는 사회 속에서 서로에게 실수하며 또 성장해가는 존재니까요.