◆…사진=코카콜라 제공

지난 17일 개인 틱톡 계정에 유쾌한 매력이 돋보이는 스프라이트 댄스 챌린지 영상을 게재, 정혁이 함께 참여한 댄스챌린지 영상이 22일 기준 조회수 2500만뷰를 돌파하며 '이색 챌린지'로 눈길을 끌고 있다고 최근 밝혔다. 패션 모델답게 핑크 컬러의 톤온톤 패션을 완벽 소화한 정혁은 'Be Yourself' 하이라이트에 맞춰 특유의 장난꾸러기 같은 표정과 스웩 넘치는 댄스로 개성과 열정을 뽐냈다. 영상 속 페르소나 박스에는 '모델', '엔터테이너', '저세상텐션', '아티스트보이' 등 정혁을 나타내는 다양한 수식어를 입력해 강렬하고 경쾌한 스프라이트 탄산 효과와 함께 팡팡 터트렸다. 정혁의 통통 튀는 4차원 매력은 지난 9일 공개된 스프라이트X청하의 'Be Yourself' M/V에 깜짝 참여하며 이미 보여진 바 있다. '모델테이너'로 불리는 정혁은 개성있고 위트있는 모습으로 패션, 예능계는 물론 개인 SNS 계정을 통해 밀레니얼 세대와 활발하게 소통하고 있어 그의 댄스 챌린지 영상에 대한 뜨거운 관심은 이미 예상된 것. 해당 게시물을 본 팬들은 '아이돌 데뷔해도 될 듯', '오빠 때문에 틱톡 깔아서 난생 처음 춤췄다', '내 심장도 같이 터지네', '자신감 얻어서 나도 참여 완료!' 등의 반응을 보였다. 상쾌한 에너지가 넘치는 'Be Yourself' 음원의 인기와 함께 '#거침없이챌린지'도 붐을 일으키며 시너지 효과를 내고 있다. 모델 정혁을 비롯해 유명 틱톡커들이 잇따라 챌린지에 참여, 여기에 국내 유저는 물론, 글로벌 유저들도 흥겨운 '랜선춤판'에 동참하며 인기를 끌고 있다. 유명 틱톡커 스타들은 각양각색의 개성을 담은 댄스 챌린지 영상을 업로드하며 분위기를 한껏 끌어올려 많은 이들의 도전 의식을 자극하고 있다. 코카콜라사의 세계 1등 사이다 브랜드 스프라이트가 진행하는 '#거침없이챌린지' 이벤트는 오는 30일(화)까지 진행된다. 자신만의 다양하고 독창적인 멀티 페르소나를 거침없이 터트릴 수 있는 이벤트로 참여자 중 추첨을 통해 다양한 혜택을 제공한다. 참여 방법으로는 #거침없이챌린지 스티커와 음악을 이용해 나만의 영상을 제작하고 '#거침없이챌린지' 해시태그와 함께 본인 틱톡 계정에 업로드하면 된다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com