CJ푸드빌(대표 정성필)이 매주 토요일을 픽데이(PICK DAY)로 지정하고 빕스 등 외식브랜드의 간편식과 포장 메뉴 구입 고객을 대상으로 풍성한 혜택을 제공한다고 16일 밝혔다. 오는 20일부터 매주 토요일 빕스·계절밥상·더플레이스·제일제면소 매장에서 포장 메뉴를 20% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 빕스 '파티박스', 계절밥상 '삼겹살 직화구이', 더플레이스 '프레시 마르게리따 피자', 제일제면소 '소불고기 도시락' 등 바로 먹을 수 있는 투고(To-go)메뉴 및 냉장고에 챙겨 놓으면 든든한 각종 간편식을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 매주 특가 행사도 진행한다. 첫 픽데이인 이달 20일, 27일에는 픽데이 론칭을 기념해 빕스 '바비큐 폭립(오리지널·스파이시)' 1개 구매 시 1개를 더 증정하는 1+1 이벤트를 연다. 빕스 매장에 한해 만나볼 수 있으며 매장별 준비 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다. 픽데이 혜택은 CJ ONE 회원 인증 시 제공된다. CJ ONE 앱에 접속해 이벤트 페이지에서 쿠폰을 확인한 후 매장 결제 시 제시하면 된다. 타 쿠폰 및 제휴할인과 중복 적용 불가( 빕스는 상시 제휴할인 1회 중복 가능)하다. 상세 내용은 오는 17일부터 CJ ONE 앱에서 확인할 수 있다. CJ푸드빌 관계자는 “홈다이닝족 증가로 레스토랑 방문 포장 메뉴 및 간편식에 대한 관심이 높아지고 있다”면서 “주말 포장 메뉴 수요가 평일 대비 40% 이상 높은 점을 고려해 매주 토요일을 픽데이로 정했다”고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com