코카콜라사는 세계 1등 사이다 브랜드 스프라이트와 쿨섹시 모델 청하의 콜라보로 탄생한 'Be Yourself' M/V가 오늘 정오 각종 음원 사이트를 통해 공개된다고 9일 밝혔다. 'Be Yourself'는 제목에서 느낄 수 있듯 사회적 틀 안에 갇혀있던 멀티 페르소나를 자신만의 방식으로 거침없이 상쾌하게 표출하는 내용을 담은 곡이다. 톡톡 튀는 전주와 경쾌한 플럭 사운드에 청하 특유의 화려한 고음, 중독성 강한 훅이 어우러져 강렬한 몰입도를 자랑한다. 쉴 틈 없이 휘몰아치는 풍성한 사운드는 듣는 이로 하여금 내면에 숨어있던 자아 정체성과 내적 흥을 짜릿하게 흔들어 깨운다. 신곡 속 '너를 구속하는 편견을 치워', '투명하게 보여줘', '시원하게 너를 모두 보여봐' 등의 솔직강렬한 가사는 내면에 숨겨진 다양한 매력을 짜릿하게 일깨워주는 키 포인트다. 청하의 파워풀한 가창력에 풍부한 표현력이 더해져 MZ세대들에게 강한 전율을 선사할 뿐만 아니라 각자 지닌 다양한 정체성을 경쾌하게 터트리도록 유혹한다.음원과 함께 공개되는 M/V는 스프라이트 특유의 청량하고 상쾌한 스파클링이 퍼지면서 청하의 카리스마 넘치는 눈빛이 등장, 박자에 맞춰 손 리듬을 타기 시작한다. 이어서 쿨섹시 가수 청하가 대형 캔버스 앞에 서서 스타일리쉬하게 그림 구도를 잡는 모습, 테니스 라켓을 들고 열정적인 에너지를 발산하는 모습 등 이색적인 페르소나를 맘껏 분출해내는 모습을 그려내 눈길을 끈다. 청하는 재기발랄하면서도 섹시한 댄스를 독보적으로 선보이며, 이전에는 보여주지 않았던 매력을 마음껏 발산한다. 더불어 '대세 모델테이너' 정혁과 '김스테파니혜리', '시현', '댄서민주' 등 MZ세대 사이에서 강력한 파워를 과시하는 틱톡커 스타들도 각자 독창적인 개성과 멀티 페르소나 매력을 담아 댄스를 선보이며 분위기를 한껏 끌어올린다.M/V 속 청하와 정혁, 틱톡커들이 춘 댄스는 동영상 플랫폼 틱톡(Tiktok)에서 댄스 챌린지(#거침없이챌린지)로 공개될 예정이다. 지루한 집콕 생활에 유쾌한 재미를 더해줌과 동시에, 학생, 직장인 등 사회가 규정한 단편적인 자아정체성에서 벗어나 내면에 갇힌 잠재력을 다양하게 분출할 수 있도록 댄스 챌린지를 기획했다. 틱톡커들의 다채로운 스타일과 각양각색의 페르소나가 쏟아질 것으로 기대를 모은다.코카콜라사 스프라이트 관계자는 “이번에 스프라이트가 청하와 함께 선보인 'Be Yourself' 뮤직비디오는 가수 청하를 비롯해 모델 정혁, 유명 인플루언서들의 각양각색 매력이 돋보이는 퍼포먼스와 비주얼, 댄스 욕망을 일깨우는 일렉트로닉한 리듬이 어우러져 올여름을 시원하게 강타할 전망”이라고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com