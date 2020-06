high는 기본적으로 '높은'이란 뜻을 가지고 있습니다.

I know I’ll never meet your expectations네 기대에 영원히 못 미칠 거라는 걸, 나도 잘 알아.But the picture that you paint of me looks better in your mind네 마음 속 내 모습은 아마 지금의 나보단 나을 거야.Now every step I take with hesitation이제 난 발걸음을 내디딜 때마다 망설이게 되고And I’ll always miss the memories of the mornings we were high우리가 함께 아침을 맞이했던 그 행복했던 추억들이 그리울 거야.I need to stop letting me down, down, down, down, downI need to stop letting me down, down, down, down, down나 스스로에게 실망하는 건 그만둬야겠어.I hope you think of me high네가 날 좋은 사람으로 기억하길 바래.I hope you think of me highly날 좋은 사람이었다고 기억해주길 바래.When you’re with someone else다른 사람과 있을 때 말이야.I know your friends all lie네 친구들이 거짓말 하는 거 알아.I know your friends don’t like me네 친구들이 날 좋아하지 않는 것도 알아.They want you for themselves그들은 언제나 널 곁에 두려하지.옛 연인에게 ‘좋은 사람’으로 기억되길 바라는 가사가 인상적인 이 노래는 ‘5 seconds of summer’의 [High]입니다. 이 노래에서는 high와 highly를 반복 어구로 큰 의미 차이 없이 사용했지만 high가 ‘높은’이란 형용사와 ‘높게’라는 부사로 사용되는 반면, highly는 주로 ‘매우’의 뜻을 가진 부사로 사용되기 때문에 특히 영어 시험에서는 주의해야 합니다.코로나 사태로 참 우울하고 힘든 시기입니다. 그래서 성취감과 기대감도 저 바닥까지 떨어져 있습니다. 그래도 보다 ‘높은’ 곳을 향해 늘 정진하길 바라는 마음으로 오늘은 high와 관련된 영어 표현에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 다들 아시는 것처럼 high는 기본적으로 ‘높은’이란 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 a high mountain은 ‘높은 산’이란 뜻이고, a high ceiling은 ‘높은 천장’이란 뜻입니다. 그런데 high cheekbones은 ‘툭 튀어나온 광대뼈’라는 의미이므로, 무조건 high를 단순하게 ‘높은’이라고만 해석해서는 안 됩니다.또 high에 ‘강한, 극심한’이란 뜻도 있어서 high wind는 ‘강풍’, a high stench는 ‘지독한 악취’, high anxiety는 ‘극심한 불안’, 그리고 high complexion은 ‘홍조 띤 얼굴빛’, 또 in high distress는 ‘아주 낙심하여’라는 뜻이랍니다.이외에도 ‘비싼’이란 뜻이 있어 a high price는 ‘비싼 가격’이라는 뜻이고, ‘고귀한’이란 뜻도 있어 high ideals는 ‘숭고한 이상’이라는 뜻이랍니다. 또한 ‘주요한’이란 뜻도 있어서 a high priority는 ‘최우선 사항’이란 뜻이고, 심지어 ‘거만한’이란 뜻도 있기 때문에 a high manner는 ‘건방진 태도’라고 해석할 수 있답니다.끝으로 제가 참 좋아하는 말을 함께 나누고자 합니다.We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars(우리는 모두 시궁창 속에서 뒹굴고 있지만, 그래도 몇몇은 별을 바라본다) 수업 시간에 학생들에게 꼭 들려주는 이야기인데, 지금 이 순간에도 힘들고 지친 학생들에게 조금이나마 위로가 되길 바라며 오늘 이야기는 여기서 마칩니다.May the force be with you~!!!