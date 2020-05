[배시원 쌤의 신나는 영어여행] noble gas는 '비활성 기체'라는 뜻입니다

noble gas는 '비활성(불활성, 부동/inert) 기체'라는 뜻이랍니다.

옛날 귀족들은 생산적인 일들은 평민들에게 다 맡기고 본인들은

유유자적 편안하게 살았기 때문에 이런 뜻이 생겼다고 하네요.

호주 맥쿼리대 통 번역 대학원에서 석사학위를 받았 으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고 있다.

Look at me, look into my eyes나를 봐요. 내 눈을 들여다봐요.Tell me do you see that I am always by your side?말해주세요. 내가 항상 당신 옆에 있다는 걸 당신이 아는지?Or has the world got you down on your knees?아니면 세상이 당신을 무릎 꿇게 했는지?Come to me내게로 와요.Look at you, look into your heart당신을 보세요. 당신의 마음을 들여다봐요.Tell me is there room for you to make a brand new start?말해주세요. 새로운 시작을 위한 당신을 위한 자리가 있는지?Or has the world gotten to you and made you dark?아니면 그 세상이 당신을 우울하게 잡아두는 곳이었나요?Come to me내게로 와요.감성을 자극하는 호소력 짙은 목소리가 매력적인 이 노래는 ‘Keri Noble’의 [Look at me]입니다. 다들 아시는 것처럼 noble은 ‘고귀한, 기품’이란 뜻입니다. 항상 ‘기품’ 있게 살고 싶지만, 그러지 못하는 것을 아쉬워하며 오늘은 noble과 관련된 영어 표현들에 대해 알아보겠습니다.위에서 말씀드린 것처럼 noble은 기본적으로 ‘고귀한’이란 뜻을 가지고 있기 때문에 ‘귀족의, 값비싼’ 같은 뜻으로 사용할 수 있습니다. 그런데 예전에 수업 시간에 noble gas라는 단어가 나온 적이 있었습니다. noble이 ‘고귀한, 귀족의’라는 뜻이니 noble gas는 ‘아주 귀중한 가스’일까요? 아닙니다. noble gas는 ‘비활성(불활성, 부동/inert) 기체’라는 뜻이랍니다. 우리말에도 ‘양반은 비가와도, 뛰지 않는다’라는 표현이 있는 것처럼 옛날 귀족들은 생산적인 일들은 평민들에게 다 맡기고 본인들은 유유자적 편안하게 살았기 때문에 이런 뜻이 생겼다고 하네요.반대로 ignoble이란 단어는, ‘비열한, 비천한’이란 뜻이랍니다. 어원은 라틴어 in(부정)+nobilis(알려진, 고결한)에서 생긴 단어라는데, 그래서 ignoble thoughts는 ‘야비한 생각’이란 뜻이랍니다. 그런데 혹시 이그노벨상(Ig Nobel Prize)을 아시나요? ignoble을 가지고 만든 말이라는데, 세계에서 가장 권위 있는 노벨상을 패러디한 상으로, 재미있고 기발하며 우스꽝스러운 연구나 업적을 이루는 사람에게 주어지는 상이랍니다.noble과 Nobel(노벨: 스웨덴의 발명가, 화학자, 노벨상의 창설자) 그리고 novel까지 여러 가지가 연상되는 정말 멋진 이름이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 ‘소설’이라고만 알고 있던 단어 novel에도 ‘새로운’ ‘참신한’이란 뜻이 있거든요. 생각해보면 ‘소설’은 지금까지 없었던 새로운 이야기를 가리키는 단어잖아요? 그래서 a novel idea가 ‘참신한 생각’이고, a novel design이 ‘기발한 디자인’이란 뜻이 되는 것이랍니다. 참고로 ‘초보자’를 뜻할 때 beginner 대신 novice란 단어를 쓸 수 있답니다.놀랍게도 [노벨상]과 [이그노벨상]을 둘 다 수상한 과학자도 있다고 합니다. 바로 영국 맨체스터대 ‘안드레 가임’ 교수인데요. 정말 발칙한 상상력이 세상을 발전시킨다고 생각합니다.이 글을 읽으시는 모든 분들이 고귀하고(noble), 늘 새로운(novel) 사람이 되길 진심으로 응원합니다.May the force be with you~!!!