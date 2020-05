‘컴백 D-2’ BVNDIT(밴디트), 새 앨범 ‘Carnival’ 하이라이트 메들리 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 BVNDIT(밴디트)가 새 앨범 음원을 일부 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.BVNDIT(밴디트)는 11일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 `Carnival(카니발)`의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.영상에는 타이틀곡 `JUNGLE(정글)`이 표현하는 이미지의 프리퀄인 첫 번째 트랙 `Carnival(카니발)`을 시작으로, 정글의 색과 온도를 머금은 밴디트의 목소리가 다채롭게 펼쳐지는 `JUNGLE(정글)`, 긴장감과 중독, 두 가지 감각을 모두 즐길 수 있는 `Come and Get It(컴 앤드 겟 잇)`, 리치한 808 베이스와 리듬에 멤버들의 풍성한 하모니가 더해진 `Cool(쿨)`, 낯선 길 위에 휘청이는 누군가에게 손을 내밀어고 싶은 마음을 담은 감성적인 곡 `Children(칠드런)`까지 총 5곡의 하이라이트 음원이 공개돼 완성도 높은 앨범이 탄생했음을 알렸다.특히 BVNDIT(밴디트)는 고풍스러운 분위기를 발산하면서도 시크, 도도, 섹시한 매력 등을 다채롭게 보여주며 뛰어난 콘셉트 소화력을 과시해 새 앨범에 대한 궁금증을 자극했다.MNH엔터테인먼트는 "이번 앨범은 `카니발`이라는 단어의 의미처럼 다채롭고 자유로운 음악으로 완성돼 거를 타선이 없다"며 "많은 기대와 관심 부탁드린다"고 밝혔다.한편 BVNDIT(밴디트)의 두 번째 미니 앨범 `Carnival`은 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지