■ Global ETF Daily & News ■ (2020/05/08)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: HACK(+4.2%), GDX(+3.9%), OIH(+3.9%), KIE(+3.8%), PALL(+3.6%)* Losers: AMLP(-3.3%), EWZ(-3.2%), UNG(-2.4%), USO(-1.8%), XPH(-1.3%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+8.6%), USO(+7.1%), HACK(+5.6%), XBI(+5.1%), I GV (1,535 +11.64%) (+4.8%)* Losers: JETS(-15.7%), EWZ(-9.1%), AMLP(-8.6%), OIH(-7.7%), XOP(-6.8%)▶️ 52 Week HighGOAU(+4.9%), CLOU(+4.8%), GDX(+3.9%), RING(+3.7%), SG (2,055 -0.48%) DM(+3.4%)▶️ 52 Week Low없음♣️ News[WSJ] Nasdaq Composite Index Erases 2020 Losses- 나스닥, 연초 이후 수익률 (+) 전환. 두달여 만에 처음. 2월 최고치 대비로는 아직 -8% 하락- 마이크로소프트 +16%, 애플 +3.4%, 아마존 +28% 등 빅 테크 기업 연초 이후 시장 수익 상회- 지난주 주간 신규실업수당 청구 320만 증가했지만 시장은 증가세 둔화되고 있다는 점에 안도- 수요일 트럼프 대통령, 경제 재개(reopen)와 백신 개발에 집중하겠다고 언급한 점도 상승 기여- 바이러스 책임 공방을 두고 미중 관계 악화되고 있는 점은 부담. 관세 부과 가능성 등 언급[WSJ] Trump Says Coronavirus Task Force to Shift Focus to Safety and Reopening Economy- 트럼프 대통령, 코로나 TF(task force) 단계적 폐지 방안 검토 언급 밝힌 지 24시간 안돼 철회- 트럼프는 TF가 경제 재개(Reopening)와 백신 개발에 초점을 두고 유지할 것이라고 언급- 현재 약 7만명 사망자 8월초 거의 두 배가 될 것 예상에 민주당과 보건 전문가들은 트럼프 비난- 백악관은 올가을 백신 개발과 배포 관련 Operation Warp Speed 작전 추진 중- 행정부 관리들, 백신이 출시되기까지 종종 수년이 걸리며, 가을에 목표 달성 보장 없다 경고