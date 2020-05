GOT7 `DYE`, 4월 가온 월간 앨범 차트 최정상 차지

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐)이 `DYE`(다이)로 가온 월간 앨범 차트 정상을 차지했다.7일 가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회의 발표에 따르면, GOT7이 4월 20일 발표한 신보 `DYE`는 4월 앨범 차트에서 339,737장의 판매고를 기록하며 1위에 올랐다.가온 17주 차 주간 차트(2020.04.19~2020.04.25)에서 다운로드 차트와 앨범 차트를 석권한데 이어 월간 앨범 차트까지 접수하며 3관왕을 달성했다.앞서 GOT7은 음반 집계 사이트 한터 차트 기준, 초동 281,791장을 넘어서며 그룹 자체 최고 기록을 갈아치웠다.또 한터 주간 음반 차트 4월 넷째 주(2020. 04. 20~2020. 04. 26)에서도 정상을 차지한 바 있다.`글로벌 대세돌`답게 국내를 넘어 해외에서도 막강한 인기를 자랑했다.`DYE`는 2일 자 미국 빌보드의 월드 앨범 차트 4위에 랭크됐고, 타이틀곡 `NOT BY THE MOON`(낫 바이 더 문)은 월드 디지털 송 차트 5위에 오르는 기염을 토했다.발매 다음 날인 4월 21일 오전에는 전 세계 41개 지역의 아이튠즈 앨범 차트 1위에 올랐고, 이후 1위 지역을 계속 늘려 총 50개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상을 수성했다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지