2PM, 온라인 통해 팬들과 만난다…역대 일본 콘서트 영상 무료 공개 예고

2PM이 뜨거운 콘서트 열기를 안방 1열에 그대로 선사한다.2PM은 일본 데뷔 9주년을 기념해 5월 17일, 18일 이틀간 역대 현지 투어 실황을 담은 영상 '2PM in My House'(2PM 인 마이 하우스)를 무료 공개한다.2011년 개최한 첫 일본 투어 `1st JAPAN TOUR 2011 "Take off" in MAKUHARI MESSE`(퍼스트 재팬 투어 2011 "테이크 오프" 인 마쿠하리 멧세)부터 총 9편의 콘서트 영상을 2PM 한국, 일본 공식 유튜브 계정에서 만나볼 수 있다.또한 JUN. K(준케이)는 당초 5월 일본 미니 5집 발매와 솔로 투어를 예정하였으나, 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 불가피하게 연기, 취소했다.그는 팬들의 깊은 아쉬움을 달래기 위해 6월 10일 디지털 싱글 'THIS IS NOT A SONG, 1929'(디스 이스 낫 어 송, 1929)를 한국과 일본에서 동시 공개하고, 같은 날 온라인 콘서트를 무료로 개최한다.이처럼 면대 면으로 소통하기 힘든 시점에서 특별한 콘텐츠를 준비한 2PM의 남다른 팬 사랑은 팬들에게 감동을 안기고 있다.한편, 2PM은 해외 아티스트로는 유일하게 유튜브 재팬 기획 프로그램 `유튜브 뮤직 위크 스테이 홈 #위드미`(YouTube Music Week STAY HOME #WITHME)에 참여해 화제를 모았다.일본 황금연휴에 맞춰 진행한 본 프로그램은 현지 아티스트들의 다양한 공연 영상으로 구성됐다.6일 오후 2시에는 지난 2016년 약 10만 관객을 동원한 2PM의 도쿄돔 콘서트 `THE 2PM in TOKYO DOME`(더 2PM 인 도쿄 돔) 무대가 공개돼 보는 이들에게 즐거움을 선사했다.