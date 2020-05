라디, ‘Open It Up (Feat. 진보)’으로 대중에 전한 ‘청량 긍정 시너지’

한국경제TV 핫뉴스

가수 라디(Ra.D)가 대중에게 청량한 긍정 시너지를 전하고 있다.지난 6일 정오 각종 음원사이트를 통해 라디의 신곡 ‘Open It Up (Feat. 진보)’이 공개됐다.‘Open It Up (Feat. 진보)’은 답답한 일상 속 웅크린 우리들의 마음에 위로를 건네는 청량 힐링곡으로, 라디와 진보의 보이스 조합이 듣는 이들에게 귀 호강을 선물하고 있다.특히 음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 노래가 주는 메시지를 오롯이 전하며 관심도 받고 있다. 라디오의 전원을 누르며 시작되는 뮤직비디오는 다채로운 스타일링으로 멋을 낸 사람들의 각기 다른 퍼포먼스로 눈길을 끄는가 하면, 개성이 돋보이는 퍼포먼스의 연속은 내적 댄스도 유발시키고 있다.라디 역시 음악에 몸을 맡긴 채 힙한 감성으로 팬들까지 사로잡고 있다.반가운 귀환을 알린 라디는 공식 SNS 채널을 통해 “올해는 4집 앨범이 나오는 정규 시즌이니만큼, 그동안과는 차원이 다르게 활발한 음악활동 보여드리려고 열심히 준비하고 있습니다. 계속 응원부탁드려요”라며 2020년 열일을 예고하기도 했다.급이 다른 청량함으로 대중의 취향을 저격한 라디는 5월 중 유튜브 채널과 블로그도 오픈 예정이며, 다채로운 활동을 이어갈 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지