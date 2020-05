■ Global ETF Daily & News ■ (2020/05/07)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: TAN(+4.1%), ASHR(+3.0%), PBW(+2.3%), SK (178,000 -1.11%) YY(+1.6%), DBB(+1.3%)* Losers: UNG(-6.9%), OIH(-4.4%), XOP(-3.6%), KIE(-3.5%), XLU(-3.4%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: USO(+15.8%), UNG(+3.8%), XBI(+2.3%), I GV (1,195 +6.22%) (+2.3%), DB (801 0.00%) A(+2.2%)* Losers: JETS(-18.7%), OIH(-14.4%), EWZ(-10.6%), KIE(-9.9%), GREK(-9.6%)▶️ 52 Week HighIBUY(+3.0%), CLIX(+2.4%), OGIG(+1.7%), PTH(+0.8%)▶️ 52 Week LowBDRY(-7.1%)♣️ News[FT] US Treasury plumps for longer-term debt to fund $3tn stimulus- 미 재무부는 3조 달러 규모의 경기부양책을 장기 채권 발행 크게 늘려 지원할 계획- 20년 만기 채권 부활. 3년, 10년, 30년 만기 채권 경매 규모 기록적으로 늘릴 것- 2019년 회계연도 전체 발행액 1.28조를 훨씬 뛰어넘는 규모로 2008년 보다 3배 이상 규모 발행- 재무부 이번 분기 3조달러, 9월까지 677억 달러 추가 발행, 전체 회계연도 총 4조달러 이상 예상- 토론토 도미니온 채권전략가, 발행되는 채권 듀 레이 (43,600 +3.56%) 션이 예 상보 (819 +1.36%) 다 커 장기 금리 상승 불러올 것[FT] US looks to step up economic action against China- 트럼프 대통령, 중국에 대한 경제 제재 조치 검토 강조. 중국에 공급망 건설 및 투자 제한 등- 1월에 체결한 무역협상에 대해 중국이 합의 지키는 데 실패할 경우 협상 파기할 수 있다고 경고- 앞으로 2주 동안 미국 제품 구매 등 중국이 합의 사항 제대로 이행했는지 여부 검토할 것- 코로나로 미국 경제 타격받은 상황에서 어느 정도 수준까지 제재 조치 가능할지 여부 불확실- 중국이 보유한 미국채 이자 지급 정지 등은 고려 대상 (23,050 -0.65%) 아니지만 관세 부과 재개도 논의 가능