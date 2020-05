BVNDIT(밴디트), 새 앨범 `Carnival` 트랙리스트 공개…타이틀곡은 `JUNGLE`

한국경제TV 핫뉴스

그룹 BVNDIT(밴디트)가 신곡 `JUNGLE(정글)`로 컴백한다.BVNDIT(밴디트)는 7일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 `Carnival(카니발)`의 트랙리스트 이미지를 공개했다.공개된 이미지에 따르면 이번 앨범에는 1번 트랙 `Carnival(카니발)`을 시작으로, `JUNGLE(정글)`, `Come and Get It(컴 앤드 겟 잇)`, `Cool(쿨)`, `Children(칠드런)`까지 총 5곡이 담겼다. 특히 VINCENZO, MosPick, 김연서 등 국내 실력파 프로듀서들이 참여해 곡의 완성도를 높였다.타이틀곡은 `JUNGLE`로, 거칠지만 아름다운 젊음의 자신감으로 어떠한 위협적인 순간이 오더라도 나만의 목소리로 새로운 움직임을 만들겠다는 BVNDIT(밴디트)의 용기 있는 목표를 담아냈다.이외에도 MNH엔터테인먼트의 뮤직 프로젝트 `New.wav(뉴웨이브)`를 통해 선보였던 `Cool`과 지난달 20일 선공개하며 리스너들의 감성을 제대로 자극한 `Children`까지 `Carnival`이라는 앨범명처럼 다채롭고 자유로운 음악으로 완성돼 팬들의 기대감을 자아내고 있다.한편 BVNDIT(밴디트)는 지난 4일부터 `Carnival` 앨범 예약 판매를 진행하고 있으며, 음원은 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지