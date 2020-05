투모로우바이투게더, ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’ 연준-범규 티저 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 투모로우바이투게더가 새 앨범의 타이틀곡 티저를 최초 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 7일 0시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’ 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’ 뮤직비디오의 연준, 범규 개인 티저 영상을 선보였다.‘구해줘’라는 말로 시작되는 티저 영상은 어딘가 처연해 보이는 연준, 범규의 모습을 담아냈다. 애절한 눈빛으로 카메라를 응시하는 두 멤버의 클로즈업 장면이 심상치 않은 분위기를 자아낸다.특히 이번 티저는 슬로 모션을 활용해 연준과 범규의 표정, 제스처 등을 한층 더 돋보이게 표현했다. 잔잔하면서도 슬픈 느낌의 배경음악과 멤버들의 섬세한 연기가 어우러져 영상의 몰입도를 더했다.투모로우바이투게더는 앞서 공개된 콘셉트 트레일러, 콘셉트 포토 등을 통해 다양한 감정 연기를 선보여 전 세계 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다. 콘셉트 트레일러는 트위터 전 세계 트렌드 1위, 5시간 만에 100만 뷰를 돌파하며 대세 그룹의 저력을 실감케 했다.그 가운데 이번 앨범의 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’의 개인 티저가 공개되면서 나머지 멤버들의 티저 영상과 뮤직비디오 본편에 대한 기대감이 더욱 고조되고 있다.투모로우바이투게더의 새 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’는 오는 18일 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지