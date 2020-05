크래비티, ‘브레이크 올 더 룰즈’ 초밀착 아이컨텍 안무 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 크래비티(CRAVITY)가 신곡 아이콘택트 안무 영상을 기습 공개했다.크래비티는 지난 5일 공식 네이버 브이 라이브(V LIVE) 채널과 유튜브 채널을 통해 신곡 'Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)'의 아이콘택트 버전 안무 영상을 게재하고 눈길을 사로잡았다.공개된 안무 영상에서는 크래비티가 블랙과 화이트 컬러의 캐주얼한 의상으로 등장해 이목을 끈다. 특히 이번에서는 풀샷으로 전체적인 퍼포먼스에 집중했던 앞선 안무 영상과는 다르게 멤버가 카메라를 응시하며 직접 눈을 맞추는 아이콘택트 버전으로 촬영돼 색다른 분위기를 더했다. 이들은 파워풀하고 격한 군무를 흐트러짐 없이 선보이며 진지한 표정으로 훈훈한 비주얼을 자랑했고, 안무 중간에는 환한 미소까지 드러내며 설렘 가득한 매력을 마음껏 발산했다. 뿐만 아니라 원테이크 형식으로 촬영된 해당 영상은 안무와 멤버의 시선이 자연스럽게 클로즈업돼 크래비티의 디테일한 모습까지 찾아볼 수 있어 팬들의 마음을 더욱 사로잡았다.독특한 안무 영상으로 음악 팬들의 시선을 끈 크래비티는 지난달 14일 타이틀곡 'Break all the Rules'를 발표하고 가요계에 출사표를 던졌다. '스스로 가둔 틀과 규칙을 깨부수자'는 의미를 담은 신곡으로 신인답지 않은 화려한 퍼포먼스와 곡 소화력으로 무대를 장악, 데뷔 첫 주부터 앨범 판매량 5만 3천 장을 돌파하며 슈퍼 루키로 등극했으며 최근 미국 빌보드 '소셜 50' 차트에서 12위로 첫 진입하는 등 강렬한 존재감을 뽐내고 있다.한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 신곡 'Break all the Rules'로 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.