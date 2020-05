스톰지X창모, 6일 협업곡 `Own It` 전세계 동시 발매

한국경제TV 핫뉴스

영국 출신 래퍼 스톰지(Stormzy)와 대세 힙합 뮤지션 창모의 협업곡 `Own It`이 공개된다.워너뮤직코리아 측은 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 스톰지와 창모의 컬래버레이션 음원 `Own It`을 전 세계 동시 발매한다.두 사람이 호흡을 맞춘 `Own It`은 사랑하는 여자에게 거칠지만 달콤한 스타일로 속마음을 고백하는 곡으로, 중독성 있는 후렴구에 트렌디한 사운드가 인상적이다.여기에 창모는 자신의 파트를 한글 가사로 소화하며, 원곡과는 또 다른 새로운 음악을 완성했다.특히 스톰지는 지난해 12월 `Own It`을 통해 에드 시런(Ed Sheeran)과 버나 보이(Bruna Boy)와 협업한 데 이어 이번에는 창모와 함께 하며 특급 음악적 시너지를 낼 전망이다.스톰지는 정규 2집 `Heavy Is the Head`로 UK 앨범 차트 정상에 오른 것은 물론, 2019년 6월 세계적인 음악 축제 `글래스톤베리 페스티벌(Glastonbury Festival)`에 헤드라이너로 무대에 서며 명실상부 영국을 대표하는 솔로 아티스트로 우뚝 섰다.창모 역시 다재 다능한 래퍼 겸 프로듀서로서 발표하는 곡마다 흥행하며 대세 힙합 뮤지션으로 자리매김했다.이처럼 워너뮤직코리아는 핑크 스웨츠(Pink Sweat$)와 크러쉬, 두아 리파(Dua Lipa)와 마마무 화사, 스톰지와 창모 등 글로벌 컬래버레이션 프로젝트를 진행 중이다.국내외 핫한 아티스트들이 총출동해 글로벌 음악시장에 새로운 활력을 불어넣고 있는 만큼 향후 컬래버레이션에도 관심이 집중된다.한편, 스톰지와 창모의 컬래버레이션 음원 `Own It`은 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 전 세계 동시 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지