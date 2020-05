라디, 6일 지친 모든 이들 위한 비타민 같은 신곡 ‘Open It Up (feat. 진보)’ 공개

한국경제TV 핫뉴스

가수 라디(Ra.D)가 계절과 꼭 어울리는 신곡으로 돌아온다.6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 라디의 싱글 'Open It Up (feat. 진보)'(오픈 잇 업)이 공개된다.'Open It Up (feat. 진보)'은 펑키한 트랙 위 경쾌한 리듬과 통통 튀는 신디사이저 음들의 조화가 돋보이는 곡이다. 오프너의 소리와 함께 절정으로 이루어지는 부분은 탄산음료와 같은 청량함도 선사한다.특히 가수이자 히트 프로듀서로 활약하고 있는 진보가 피처링으로 참여해 라디와의 긍정적인 시너지를 발휘하는 것은 물론, 답답한 일상 속 웅크린 마음을 따뜻한 가사로 위로할 예정이다.소속사 리얼콜라보 측은 "공교롭게 발매일과 라디의 생일이 겹친 만큼 더 정성을 다해 준비했다. 팬분들과 리스너들에게 특별한 선물이 되길 바란다"고 덧붙였다.지친 하루를 보낸 모든 이들에게 비타민이 되어줄 라디는 다채로운 음악으로 꾸준히 대중을 만날 계획이다.