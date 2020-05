에릭남, 美 뉴욕 타임스퀘어와 팬스테이션 옥외광고 등장…‘글로벌 대세로 우뚝’

한국경제TV 핫뉴스

가수 에릭남이 글로벌 최대 음악 플랫폼인 스포티파이의 아시안 아메리칸 대표 아티스트로 선정됐다.글로벌 1위 스트리밍 기업 스포티파이는 아시안 아메리칸, 아시아태양평 아티스트를 소개하는 `우리의 뿌리, 우리의 사운드 (Our Roots, Our Sound)` 캠페인을 통해 미국에서 활발히 활동하는 아시아태평양 아티스트를 집중 조명했다.이에 에릭남이 스티브 아오키, 리치 브라이언, 코난 그레이 등과 함께 해당 캠페인의 아티스트로 선정되는 기염을 토했다.이처럼 캠페인의 아티스트로 선정된 에릭남은 5월 한 달간 미국 뉴욕 타임스퀘어와 팬스테이션 옥외광고도 진행되며, 스포티파이 플랫폼 내 플레이리스트, 팟캐스트 등을 통해 집중 조명될 예정이다.특히 미국에서 5월은 아시아태평양 컬쳐의 기여와 영향력을 기리는 달(Asian American Pacific Islander Heritage Month, AAPIHM)로 지정되어 있다.올해는 영화 `기생충`으로 인한 K컬쳐의 성공, 그리고 해외 흥행에 성공한 영화 `크레이지 리치 아시안`의 성공 등 아시아 주류가 커진 상황 속에서 에릭남이 K팝 대표 아티스트로 선정돼 의미를 더했다.에릭남은 지난해 11월 영어앨범 `Before We Begin`을 발매한 뒤, 아시아와 북미 지역에서 역대 최대 규모의 월드투어 `ERIC NAM BEFORE WE BEGIN WORLD TOUR 2020`를 진행했다.뿐만 아니라 K팝 현황을 북미 팬들에게 소개하는 팟캐스트 `대박쇼` 진행을 비롯해 영화 `크레이지 리치 아시안` 무료 상영회를 개최하는 등 아시아 아메리칸 출신 셀럽으로서 긍정적인 영향력을 발휘하고 있다.이런 활약상을 발판으로 4월에는 미국 빌보드 소셜50 차트에도 진입하는 등 글로벌 대세로 자리매김에 성공했다.한편, 에릭남은 팟캐스트를 통해 전세계 팬들과 꾸준히 소통을 이어갈 계획이다.